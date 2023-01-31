【文‧邱建順】

說到大肚山麓上的東海藝術街，你會想到什麼？

是對它自成一格的藝術聚落印象深刻？還是被其自帶人文氛圍的街廓渲染感動？來自各領域的職人聚集於此，開設了各式擁有獨特個性的店鋪與品牌，構築出藝術街專屬的風景。近兩年，受到疫情影響，許多店家被迫退出消失。但也是在此艱困時刻，一間二手書店出現在藝術街散步地圖中，它是「葉形二手書店」，讓街角成為療癒系的美好所在。

面對面的交流 是無可取代的

「葉形二手書店」從2021年8月營運至今，店內空間稱不上大卻五臟俱全，上千本二手書籍分門別類，被擺放在簡單沒有過多花哨的書架上。捨去繁雜的裝飾設計，而是單純由書本封面、書脊排列組合出質樸的氣質，散發出寧靜致遠的調性，與店主人曾湘文的沉穩內斂相呼應。

「人與人、面對面的交流，是線上購物無法取代的體驗，無論對消費者抑或經營者都是如此。」在開設實體書店前，已累積超過十年線上二手書買賣經驗的曾湘文，談到決定開設實體書店的初衷時，如此說道。某種程度對他來說，二手書買賣不只是一種交易行為，還代表著一種社交模式和互動交流。

畢業於東海大學哲學系的他，來自臺南負笈中部求學，選擇在藝術街實踐開店想法，很大一部分原因是求學階段的經歷。曾湘文說道，在東海念書的日子，他常到藏身於東海別墅巷弄間的「東海書苑」尋書挖寶，也因此結識許多不同系的同儕和同好。書店存在的意義，不再僅是展示書籍的空間，還是拓展人際關係進行知識交換與情感交流的場所。

正因如此，「葉形二手書店」落腳在可說是他第二故鄉的東海生活圈，期望為下一代學子提供一個交誼聚會、分享新知的據點。

喜歡孩子們因閱讀而生的笑容

在「葉形二手書店」的入口處旁，曾湘文規劃一隅專屬兒童的閱讀空間，必須脫了鞋才能進入感受木質地板的溫潤。他說，閱讀對孩子們是非常重要的，在他們思考模式尚未定型的階段，扮演著舉足輕重的角色。當他們有一天長大，或許並不會記得幼時讀過書冊的內容，但不管是書店、書本的形象，還是那段沉浸於閱讀的時光，都會成為生命中無法抹滅且不可或缺的養分。 曾湘文選擇回到母校熟悉的生活圈經營二手書店 【圖‧張晉豪】

他曾遇過一位遠從南投而來的媽媽，把孩子「寄放」在店內的兒童閱讀區，待辦完事項後回來幫孩子買了喜歡的書本，孩子發自內心真實流露出的笑容，令他難忘至今。所以，到訪「葉形二手書店」，除了可以看到汗牛充棟的文史哲類、藝術類書籍，其中一大亮點，就是為孩子們四處蒐羅的經典童書與繪本。

除兒童閱讀區外，「葉形二手書店」空間配置上還有一處小巧思，一個鋪設榻榻米可容納4人左右的小角落，來選書的客人可在此閱讀並聆賞店主人所收藏的CD與黑膠；夜深人靜時，這裡也是他和三五好友對坐泡茶談天的特等席。「其實，就我長期觀察二手書交易的市場，臺灣的閱讀人口並沒有減少，依然有購書的需求和意願。」也因如此，曾湘文認為實體書店仍有其存在必要，藉由他精選的書冊與地方社區對話。

論詩 談美 說生活

在店主人曾湘文的想像中，書店不單是販售書籍、陳列知識的空間，也期望與讀者間有更多互動和共鳴。於是，他以推廣法國詩人波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire）作為主軸，邀請詩人蔡翔任前來舉辦講座，和讀者分享關於波特萊爾筆下世界的美學，並規劃專區擺放《巴黎的憂鬱》、《波德萊爾美學論文集》等推薦文本，賦予空間更多可能性。

不僅如此，他也舉辦主題式讀書會，像是近期便以法國哲學家傅柯（Michel Foucault）的《監視與懲罰：監獄的誕生》為主題，和同好們分享彼此的觀點與想法，透過討論與交流分享著閱讀以外的樂趣。

從大學時期到書店打工，乃至在二手唱片行擔任店長，進入出版社工作，甚至有一段時期返回臺南老家隨父親從事養殖業，儘管經歷過不同的領域，但每個階段的經歷都為日後「葉形二手書店」的誕生，不同程度上起了「推一把」的作用。

一如店主曾湘文對「葉形二手書店」的期許，哪怕這間店只會存在10年或20年，或只是彼此生活風景中的某一片段章節，但它能成為街坊鄰里最美好的日常、最難忘的記憶。