看清政治現實 8個月考上律師

受太陽花學運感召投入政治領域的陳嘉伶，對新政治的想望，讓她奮不顧身兩度參選議員，卻看盡了政治黑暗面，負傷轉身離去。東吳法律系畢業的她，回防老本行備考，僅全心準備八個月就考上律師。

陳嘉伶因學運接觸政治，進而在二○一八、二○二二年參選台南市議員，熱情燃燒了八年，卻換來一場虛空。陳嘉伶不諱言，愈後期愈認清政治現實，無力感讓她遲疑是否該繼續走在政治路上。原本在南部深耕的她，最後決定隱身，跑到人生地不熟的台中補習，斷絕過去，重頭來過。

備考前期她深陷負面情緒，但意識到「讀書技巧就像精良武器，如果沒辦法穩住心、瞄準目標，再強的武器也沒用」。唯有轉念、放下過往怨懟，才有辦法迎向未來。

這幾年斷斷續續應考，有次只差臨門一腳，在兼顧選舉的狀態下還能考得不差，陳嘉伶難免自負，卻因此大翻車，她提醒每次考試都要當作是第一次學習，「完成考卷，比寫得好還重要」。

她強調，勤練題目，勝過看完一整本書，建議可先做題目，再回頭看書，「以問題來找答案」，且不要害怕把寫過的考卷給補習班老師批改、評價，必須接受不足，才能填補不足。

陳嘉伶說，很多人因為幾次落榜，陷入自我懷疑，但自己想告訴還在「考海」沉浮的考生們，不要放棄，不要管考出來結果如何，當下都要全然把所學、所知灌注筆下。