聽新聞
test
0:00 / 0:00

看清政治現實 8個月考上律師

聯合報／ 本報記者葉冠妤
兩度參選議員未果的陳嘉伶，回防本科法律系，準備八個月就考上律師。圖／陳嘉伶提供
兩度參選議員未果的陳嘉伶，回防本科法律系，準備八個月就考上律師。圖／陳嘉伶提供

太陽花學運感召投入政治領域的陳嘉伶，對新政治的想望，讓她奮不顧身兩度參選議員，卻看盡了政治黑暗面，負傷轉身離去。東吳法律系畢業的她，回防老本行備考，僅全心準備八個月就考上律師。

陳嘉伶因學運接觸政治，進而在二○一八、二○二二年參選台南市議員，熱情燃燒了八年，卻換來一場虛空。陳嘉伶不諱言，愈後期愈認清政治現實，無力感讓她遲疑是否該繼續走在政治路上。原本在南部深耕的她，最後決定隱身，跑到人生地不熟的台中補習，斷絕過去，重頭來過。

備考前期她深陷負面情緒，但意識到「讀書技巧就像精良武器，如果沒辦法穩住心、瞄準目標，再強的武器也沒用」。唯有轉念、放下過往怨懟，才有辦法迎向未來。

這幾年斷斷續續應考，有次只差臨門一腳，在兼顧選舉的狀態下還能考得不差，陳嘉伶難免自負，卻因此大翻車，她提醒每次考試都要當作是第一次學習，「完成考卷，比寫得好還重要」。

她強調，勤練題目，勝過看完一整本書，建議可先做題目，再回頭看書，「以問題來找答案」，且不要害怕把寫過的考卷給補習班老師批改、評價，必須接受不足，才能填補不足。

陳嘉伶說，很多人因為幾次落榜，陷入自我懷疑，但自己想告訴還在「考海」沉浮的考生們，不要放棄，不要管考出來結果如何，當下都要全然把所學、所知灌注筆下。

太陽花學運 陳嘉伶

延伸閱讀

代表台灣基進兩度參選...看透政治黑暗 她花8個月考上律師

身分證有「這幾組數字」注意！易經師點名：農曆3/15前拜保生大帝、武財神

唐綺陽星座運勢週報：天秤感情注意警訊 1星座「財運佳」：有貴人協助

「真有趣」事件後續！惠利開拍電影不受「天蠍女爆走」影響　韓韶禧、柳俊烈合作《魅惑》計畫終止

相關新聞

看清政治現實 8個月考上律師

受太陽花學運感召投入政治領域的陳嘉伶，對新政治的想望，讓她奮不顧身兩度參選議員，卻看盡了政治黑暗面，負傷轉身離去。東吳法...

代表台灣基進兩度參選...看透政治黑暗 她花8個月考上律師

受太陽花學運感召投入政治領域的陳嘉伶，對新政治的想望，讓她奮不顧身兩度參選議員，卻看盡了政治黑暗面，負傷轉身離去。東吳法...

113年司法特考8月10日登場 暫需名額逾千人

考試院院會今天通過，113年公務人員司法特考8月10日登場，司法人員特考暫定需用名額1230人、調查人員特考、海巡人員特...

113年會計師不動產估價師專利師等考試 8月16日起舉行

考試院會今天通過，民國113年專門職業及技術人員高等考試會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人等4類科考試，定於11...

該幫機關省錢？菜鳥公務員見廠商報價傻眼 內行紛勸退：是自殺式行為

辛苦考上公務員後，實際進入公家機關工作，仍有不少眉角需注意。有網友表示自己算是菜鳥公務員，在總務單位負責一些小額採購，由於具備相關專業，才發現廠商報價有些離譜，猶豫是否該採取不一樣的做法，因此上網求助「大家會花時間幫機關省錢嗎」。對此，雖然有網友直呼「國家感謝你！」，但也有不少內行人急勸退，直言「是自殺式行為」。...

身障特考20日起舉行 考選部：若遇地震請依指示避難

考選部今天說，身障特考等3項考試20日起舉行，因天氣炎熱，各試場將開啟冷氣；另4月3日花蓮地震後，仍有餘震發生，如果遇地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。