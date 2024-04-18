113年會計師不動產估價師專利師等考試 8月16日起舉行
考試院會今天通過，民國113年專門職業及技術人員高等考試會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人等4類科考試，定於113年8月16日到18日舉行，以滿足社會對相關專業人才的需求。
考試院透過新聞稿表示，這項考試設會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人等4類科，分別在台北、台中及高雄等3考區舉行。
考試院說，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將在4月下旬載明於應考須知及考選部網站。請應考人留意相關考試訊息，儘早準備，以利應試。
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