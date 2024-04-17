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身障特考20日起舉行 考選部：若遇地震請依指示避難

中央社／ 台北17日電
考試院。圖／聯合報系資料照片
考試院。圖／聯合報系資料照片

考選部今天說，身障特考等3項考試20日起舉行，因天氣炎熱，各試場將開啟冷氣；另4月3日花蓮地震後，仍有餘震發生，如果遇地震災害發生時，請應考人保持鎮定，依指示就地掩護及避難。

考選部透過新聞稿表示，民國113年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，將於4月20日到21日舉行，身心障礙人員考試在台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東6考區舉行；關務人員考試在台北、台中及高雄3考區舉行；國軍上校以上軍官轉任考試僅設台北考區。

考選部說，衡酌溫室效應及氣候變遷影響，依中央氣象署天氣預報，這週末氣溫炎熱，這項考試各考區白天氣溫高達30度，決定各試場開啟冷氣，以提供應考人舒適考場環境。

考選部表示，目前5月到10月份舉行的各項國家考試都開放冷氣試場，但近年受極端氣候影響，其他月份平均氣溫有逐漸上升趨勢，為提供合宜的考場環境，這項考試全面開放冷氣，後續將通盤檢討國家考試冷氣開放措施。

考選部說，4月3日花蓮地震後仍有餘震發生，已針對國考因應地震訂定處理程序，如果遇地震災害發生時，請應考人保持鎮定，依監場人員指示就地掩護及避難。並已預為安排人力，必要時優先協助視覺障礙或下肢障礙等行動不便應考人，進行掩護及疏散。

考選部表示，國家考試考前一天不開放進入試區查看試場，應考人如欲了解試場位置，除考試當天在試區公布欄查看，或到國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下查詢。

冷氣 地震

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