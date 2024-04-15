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閩南語認證第2次考試開放報名 A卷改電腦化測驗

中央社／ 台北15日電

113年教育部閩南語語言能力認證第2次考試訂於8月舉行，因A卷改為電腦化測驗，訂於8月4日辦理，8月3日先考B卷，4月15日起開放報名，報名費新台幣250元。

教育部今天發布新聞稿指出，為推廣閩南語，鼓勵全民學習，並加強閩南語教學人員的語言能力，教育部自民國99年起開辦閩南語認證考試，至今累計18萬6971人報名。

閩南語語言能力認證考試自112年起，1年辦理2次考試，今年第1次考試已於3月辦理完畢，以學生族群9200人報名最多，其中12歲以下考生達4113名，占學生族群比率的44%。

教育部提到，113年教育部閩南語語言能力認證第2次考試分A、B兩卷，A卷包含A1基礎級及A2初級，B卷包含B1中級及B2中高級，考生限擇一報考；因A卷改為電腦化測驗，訂於8月4日辦理，8月3日先考B卷，4月15日起開放報名，報名費250元，19歲以下免報名費，考試當天完成所有測驗項目者可獲獎勵品。

學齡前（6歲以下）或高齡者（65歲以上）報考A卷，如評估於測驗期間全程操作電腦有困難，可申請特殊需求服務；為讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部已於112年10月公布電腦化測驗線上模擬平台（https://blgjts.moe.edu.tw/tmt_demo），考生可多加利用。

教育部 語言 閩南語

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