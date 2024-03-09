證明給孩子看 51歲拚上高考、土木技師

為了以身作則教育孩子，五十一歲的「女兒傻瓜」許東華，不僅重新捲起袖子讀書，拚土木技師證照，連帶高考土木工程類科也考到手，更重要的收穫是讓三個女兒刮目相看。

許東華土木系畢業，也待過工程界，但後來返鄉經營自助洗衣店。已離開學校近卅年的他，為了陪上高中的大女兒讀書，決定親身示範，拚土木技師證照考試給女兒看，原本父女倆共用一間書房，還因為許東華讀得太投入，讓女兒壓力太大，最後只好分房各讀各的。

他讀書方式扎實，但不死板。補習班課程看完，先整理筆記，接著從考古題抓取考試方向，也會手抄考古題擬答，需要背誦的部分，會先理解含義，再用自己的話闡釋。十年的各科考古題，每一年份至少都算過兩回合。

許東華認為，念書最重要是坐得住、沉得住氣，尤其土木考科計算題多，光看書、聽講絕對不夠，須大量練習，不僅練速度、練穩定度，更要練細心度，任一個小細節都不容錯過。曾經一題做到第五遍才算對答案，隔一周重算，仍算到第三遍才正確，後來他每周都拿出來重算，直到確保能一次命中為止。

因高考跟技師考試考科重疊度高，許東華把高考當練筆，雖考試無關職涯發展，考不上也不影響飯碗，但他坦言考前很焦慮，就怕落榜無法對孩子交代。

後來高考上榜，土木技師證照也順利考取，許東華還當了一陣子公務員，現正進修法律學分。他笑說，雖然沒有特別在小孩面前強調老爸的輝煌戰績，但「現在跟小孩講話，小孩比較不敢回嘴了」。