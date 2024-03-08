證明給孩子看！ 51歲「女兒傻瓜」拚上土木技師、高考

為了以身作則教育孩子，51歲的女兒傻瓜許東華「撩落去」考土木技師證照，連帶高考土木工程類科也考到手，更重要的收穫是讓三個女兒刮目相看。

許東華雖是土木系畢業，也待過工程界，但後來返鄉經營自助洗衣店。已經離開學校近卅年的他，為了陪上高中的大女兒讀書，老爸親身示範，捲起袖子讀書、拚土木技師證照考試給女兒看，原本父女倆共用一間書房，還因為許東華讀得太投入，讓一旁的女兒壓力太大，最後只好分房各讀各的。

他讀書方式扎實，但不死板。補習班課程看完，先整理筆記，接著從考古題抓取考試方向，也會手抄考古題擬答；需要背誦的部分，不會花太多時間死背，而是理解含義，再用自己的話闡釋。10年的各科考古題，每一年份至少都算過兩回合。

許東華認為，念書最重要是坐得住、沉得住氣，尤其土木考科很多計算題，光靠看書、聽講絕對不夠，必須大量練習，練速度、練穩定度，更要練細心度，「如果沒有練習，不太容易上榜」有時候遇到觀念不難的題型，計算過程卻很繁複，任一個小細節都不容錯過，他曾經一題做到第五遍才算對答案，隔一周重算，仍算到第三遍才正確，後來他每周都拿出來重算，直到確保能一次命中為止。

因高考跟技師考試考科重疊度高，許東華把高考當作練筆用，雖然考試無關乎職涯發展，考不上也不影響飯碗，但他坦言考前很焦慮，本著想當小孩榜樣的初心，就怕落榜讓他無法對孩子交代。