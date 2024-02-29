55歲姨兼職工友考公職拚逾20年 終於上榜到職竟「美夢幻滅」

公務員薪水、工作穩定，然而備考過程不易，有些人一考就是好幾年。一名想當公務員的女網友在Dcard發文傾訴煩惱，坦言自己辭職後全心準備國考，前後考了好幾次，如今邁入27歲卻未如願上榜，讓她苦惱是否要繼續拚下去，引起熱烈討論。

27歲的原PO表示，自己畢業於私立科大財金系，畢業後只有一年多的工作經驗，接著便辭職繼續準備考試。「只可惜考了好多次都沒有上榜」，原PO直言，今年一直在思考是否該停止了？又或是再給自己一年的時間，若明年沒考上，就乖乖待在外面的公司上班。

談及現下公職環境，原PO擔憂，許多人都說公職已經不值得再投入大量時間和成本去考了，但可能因為家人都是公務人員的關係，自己還是很想進入公職體系，也不禁好奇有沒有人到這個年紀了，還在全職準備國考。

對此，有網友則分享身邊阿姨經歷。她提及，自己認識一位阿姨是「兼職考生」，邊當工友邊準備考試，考試已成每年的例行公事，從不到30歲考到55歲，最後終於考上了。不料考上後卻發現跟想像的差很多，每天都在抱怨，讓這名網友反問原PO，「一直考總有一天會考上，但要確定真的值得嗎？」

不過，網友們紛紛留言鼓勵原PO，認為年紀不是問題，「28繼續考啊，我早就落榜無數次了，心中還是想當公務員，外面工作朝不保夕」、「我考了很久28歲才考上五等，現在蠻快樂的。一邊準備高考一邊工作」、「每次都差一點的話，全職考一年完全可以接受喔，工作要做30-40年，一年空窗我覺得沒啥」。

不少過來人給出建議，若有心理負擔，邊工作邊準備考試也不失為選項之一，「同為財金系，我同學本來也要高考好幾年都沒有上，後來先考銀行先穩穩的上班，現在也是開開心心」、「建議找個工作同時準備國營。國營考試比高普考簡單，錢還多不少，cp值爆高」、「我是一邊工作一邊準備直到考上，那時已經33歲了」、「邊工作邊考試，不衝突」。