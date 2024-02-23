大三就提早畢業！挑戰高普考「死亡之組」 她揭雙榜全上秘訣

目標明確，就勇往直前！想進入公務體系的徐毓雅，大學選填暨南大學公共行政與政策學系，更在大三提前畢業。挑戰高普考「死亡之組」之稱一般行政類科，考兩次就雙榜全中。她建議，不能只是讀，更要下筆。

本科系的她，大學成績不錯，但面對國考絲毫不敢大意。徐毓雅說，國考與學校考試不同，考題更靈活，像政治學題型活用，參雜不同章節的觀念，一下子很難掌握，她透過整理筆記，爬梳理論脈絡，唯有融會貫通、觀念應用自如，才足以應付國考。不只政治學，各科皆然，她強調，做筆記能建立一套知識系統，經過自我消化過程，才可以變成自己的東西寫出來。

徐毓雅指出，行政學、公共政策、公共管理是三兄弟，行政學架構要先搞懂，公共政策單科則考得很細，可製作表格，分類清楚也能幫助記憶，去年公共政策考得活，不是直敘考觀念，而是拋出情境題，問考生該如何解決？必須多刷題、勤做筆記，通曉概念，臨場才能答得好。至於行政法，選擇題法條考很細，一不小心就會答錯，所以必須熟記法條。

「多刷題，對答題絕對有幫助！」相較於第一次考試，徐毓雅第二次備考時間更充裕，知識地基建造大致穩固，力氣花在抓漏、補強，她刷了更多考古題，發現許多念課本時沒注意到的小細節，她強調，不能只是看書，也要認真下筆寫題，完整寫完考題、大小標，記憶會更深刻。

她說，自己個性容易緊張，考過一次後，第二次就比較平常心，不會因為緊張就腦袋一片空白，更能完整發揮實力。她建議，準備國考過程要懂得適度放鬆，讀書之餘也要好好生活，只要堅持下去，就會離成功越來越近。