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高普考才上榜！公務員過年團聚想逃 親戚年收聽一輪嘆「抬不起頭」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名公務員表示，聽聞同輩的親戚小孩年收一個比一個高，讓他覺得自己好丟臉、抬不起頭。示意圖／ingimage
一名公務員表示，聽聞同輩的親戚小孩年收一個比一個高，讓他覺得自己好丟臉、抬不起頭。示意圖／ingimage

公職「鐵飯碗」生鏽？一名公務員Dcard以題「過年團聚很想逃」發文表示，自己去年剛考上高普考，然而聽聞同輩的親戚小孩年收一個比一個高，讓他覺得自己好丟臉、抬不起頭，但又被爸爸威嚇要參加，讓他不禁好奇詢問「大家過年都會去參加（團聚）嗎？」

原PO指出，親戚小孩中有人在香O爾公司上班、有人在電子業當工程師，也有人是在金融銀行上班、當工程行師傅，他也一一盤點大家的年收入，都比自己高出1.5倍至2.2倍，還有人年終領8個月，「一路聽下來就我最低薪」。

貼文一出，也釣出一位女公務員有感而發，指出親戚小孩不是醫生、工程師，不然就是做電商，每個年薪都破百萬，因此過年都盡量躲房間或睡晚點，避免成為飯後閒話。她無奈嘆道，留言當下，親戚們正不停講著工程師堂弟賺多少、賺超多，「而那個還在睡的…公務員真的丟臉，只是個國家養的廢物米蟲而已」。

網友們紛紛有感附和，「一個班上總是需要墊底的，像我一樣。從求學到出社會，習慣就好」、「是我就不去了，完全不敢講自己的職業」；不過也有人安慰原PO，直呼職業並非拿來炫耀用，更不是人生的一切，「工作是拿來養活自己的，不是拿來炫富的」、「套一句長官說的話，錢可以買到成就感嗎？你的人生只有賺錢嗎？」。

部分網友則認為，公務員工作穩定、薪水中上，已經是相當不錯的職業，「你們家族太優秀了，我們小孩就一般服務業、傳產、行政、美工，所以公務員就一般、還可以的職業」、「那只是你親戚優秀吧，時事版主流意見是現在年輕人只領得到最低薪資，甚至中南部一堆不到兩萬云云，高考公務員一報到就四萬以上，比上不足比下有餘了」。

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