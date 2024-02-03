犯罪劇迷 2年考取監所管理員

曾蔓蓉前年奪下司法特考監所管理員筆試榜首，卻在準備二試體測時，不慎傷了腳踝，成功近在眼前，卻敗在最後一哩路。所幸，備考過程一直坦然的她，自認「盡最大努力了，不會對不起自己」，去年重頭來過，專攻深廣度。備考兩年，念書對曾蔓蓉是一件愉悅的事，她會邊聽劇、邊讀書，勞逸結合才能讀得更用心。

文藻西語系畢業的曾蔓蓉，從未接觸過法科，她坦言起初難上手，結合眾多法律的法學緒論，不好抓到竅門，只能藉由大量練習題目，以量取勝。

曾蔓蓉原本就愛看犯罪類型的連續劇，犯罪學的理論論述，讓她更能立體地解讀犯罪案；而監獄學則讓她學會如何站在受刑人的角度思考。

曾蔓蓉一天只專注讀一科，要求自己手寫，透過做筆記，統整章節內容。跟大多數考生不同的是，曾蔓蓉讀出真興趣，每天都輕鬆、愉悅地翻開書本，念到疲乏就休息。

「讀書就是要開心！」熱愛追劇的她，會打開甄嬛傳、火影忍者、柯南等戲劇、動畫，一邊聽劇、一邊讀書。她笑說，就當作是一心二用的另類訓練，上考場時比較不容易被外界聲響打亂思緒。

過程如此享受，讓曾蔓蓉前年登上筆試榜首，卻不慎在練跑時傷到了腳踝，最後差十秒，沒能通過體測；第二年備考，曾蔓蓉追求知識的深廣度，也常跟補習班同學一起切磋。她說，懂得勞逸結合，正因為念書很累，才更要讓念書成為一件開心的事。