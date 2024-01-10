「顧路順便背法條」外送員考上警察四等考 正額錄取

一名外送員昨(9)晚在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中PO出自己錄取警察人員四等考試的公函，表示自己10日會如期報到，今晚是他最後一次跑外送，但在路上繞了1個多小時，「不是鬼單就是屎單」，最後選擇回家等報到。

原PO表示：「今晚，是最後一次能跑外送了，本來想說今天跑個最後一趟，送個精美小禮品，但路上繞了1個多小時，不是鬼單就是屎單，算了，我還是回家洗洗睡，等明天新公司報到好了」。他也說自己會懷念「顧路的日子」，祝還在奮戰的夥伴們都能找到心儀的工作。

原PO並在留言區回應網友時透露，自己花了一年半的時間備考，約在去(2023)年才開始認真看書，「顧路就順便背法條，幸運正額錄取」。

他也坦言，今年警察人員四等考試的錄取名額預估有1250名，「通常有繳補習費，上課沒摸魚，回家有複習就能上了」。被網友問到以後會不會抓外送人員違規？原PO則說，「靜態就算了，動態那種，例如闖紅燈必抓」。

有同是警察的網友表示恭喜，並透露往後的日子會是年終獎金1.5個月，還有國民旅遊卡可用，子女讀書也有減免。有人還說，警察不只有年終固定1.5個月，重點還有考績獎金最高給到2個月，總共可領3.5個月的可能性，但視個人表現，每個警員的分數都不同。