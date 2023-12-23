裸辭拚高考 「配速」成功致勝

為人生下一階段鋪路，從事會計工作十多年的林家萍想轉往公部門，裸辭報考高考會計。起初家人不支持，中途又戀情告吹，背負壓力的她底氣卻十足，「畢竟拿悲觀懲罰自己很無聊」。她說國考是一場馬拉松，要懂得配速，才能抵達勝利終點。

出社會後，林家萍一直從事會計相關工作，職場對婚育女性不友善，讓有意跟男友結婚生子的她，決定轉換跑道去當公務員。但從她準備國考起，就一路遭逢挑戰，先是家人不挺，和男友更因三觀不合而分手。

親情、愛情卡關，所幸讀書還說得過去。林家萍辭職後，只讀四個多月的書就上考場，差零點四七分錄取。高考的些微之差，讓她對幾個月後的地特勝券在握，沒想到意外落榜，讓林家萍大受打擊，心想如果要再拚，就得先尋求突破。

她認為，財政學進步空間有限，第二次考高考改加強火力，拉升政府會計，將強項科目從三科追加至四科。林家萍並將法規錄製成音檔重複播放，騎車聽、運動聽，連睡前也在聽，達到魔音穿腦的效果。

「很會做會計，就只是會算數」林家萍說，不少商科生很會算題目，卻鮮少動腦想為什麼題目這樣出，自己也曾如此，歷經這次備考，才醒悟如果只是算題機器，卻沒有從中歸納分析，會計分數也不會太高。

林家萍分享，國考是一場馬拉松，若起跑時給自己過多壓力，途中氣力耗盡就再也跑不動，重要的是懂得配速，「堅持到最後你就贏了！」