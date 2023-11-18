堅持做兩件事 他半年考取消防員

鄭宏志只花半年準備，畢業就考取一般警察特考四等消防警察，當上消防員。他自認付出的心力跟時間不算多，但上課認真聽講、多刷考古題是備考期間必做到的兩件事。

在高中老師推薦下，原本想考空軍官校的鄭宏志，轉而報考消防員，快到高三下學期才開始備考，他選擇放掉學測，學校課堂上都在看自己的書。

「題目刷得愈多，愈能知道應對方向」，他每天搭捷運通勤，往返家裡、學校、補習班的時間都在刷題目。鄭宏志說自己不擅長背誦，一大堆消防相關法規、法學緒論法條，總共背不到十條，全靠理解，平時勤刷考古題培養「法感」，即便遇到不會的題目，也能用邏輯推敲出答案。

由於高中毫無自然科基礎，面對普通物理與化學概要，鄭宏志努力把基礎觀念讀熟，穩拿基本分就好。他說，物理起碼常考的解題公式要懂，火災學概要也必須先搞定公式，才能延伸理解，火災學原理靈活，答題則可自由揮灑，尤其一些觀念也可運用到日常生活，讀起來很有成就感。

原本設定兩年時間考上，鄭宏志坦言，半年上榜很意外，備考期間家裡遭逢變故，有整整一個月沒辦法讀書。但他說，當有了明確目標，念書動力會強很多，他要求自己至少補習班上課要認真聽講，並善用零碎時間練考古題。