鐵飯碗真的好？她揭「最卑微公職」血汗內幕 哀嘆這輩子最後悔選擇

如果不想面對私人企業的高壓與競爭環境，或是想擁有穩定的生活，許多民眾第一個念頭就是考取公職。不過，一名在戶政單位服務的公務員女網友發文抱怨，她大嘆「犧牲最美好的20歲準備考試」，結果卻換來血汗工作堪稱「這輩子最後悔選擇」。

一名女網友在Dcard以「最卑微的單位-戶政」為題發文，她表示當初看中戶政考科簡單、率取率高的優點，選擇新北戶政並費盡心力才考取鐵飯碗，不料擠入公職窄門後的血汗工作卻讓她大嘆「犧牲最美好的20歲準備考試」：

最後，原PO感謝自己單位的長官頂住民眾、民意代表的壓力，堅持不開放戶政延時服務，但她仍坦言考上戶政是「這輩子最後悔的選擇」，一想到未來30多年必須待在可怕的職場環境，原PO直呼「絕望」。

貼文曝光後引起許多網友共鳴，「其實我覺得，在公部門的基層都挺卑微的」、「現在很多單位都不好待，業務膨脹太大了，但人員編制及現行福利根本跟業務不成正比」、「可能原PO是在大城市上班⋯我看我們這鄉下的戶政人員涼的要命」、「上班族不想請假的話真的只能利用中午辦事情，我覺得像這種為民服務的單位中午必須要開，中午需要輪班值班這樣，謝謝你們」。