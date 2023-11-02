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鐵飯碗真的好？她揭「最卑微公職」血汗內幕 哀嘆這輩子最後悔選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard抱怨戶政單位，她指出工作內容十分血汗，大嘆考上戶政是「這輩子最後悔選擇」。示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard抱怨戶政單位，她指出工作內容十分血汗，大嘆考上戶政是「這輩子最後悔選擇」。示意圖／ingimage

如果不想面對私人企業的高壓與競爭環境，或是想擁有穩定的生活，許多民眾第一個念頭就是考取公職。不過，一名在戶政單位服務的公務員女網友發文抱怨，她大嘆「犧牲最美好的20歲準備考試」，結果卻換來血汗工作堪稱「這輩子最後悔選擇」。

一名女網友在Dcard「最卑微的單位-戶政」為題發文，她表示當初看中戶政考科簡單、率取率高的優點，選擇新北戶政並費盡心力才考取鐵飯碗，不料擠入公職窄門後的血汗工作卻讓她大嘆「犧牲最美好的20歲準備考試」：

一、非戶政業務

1.辦理其他機關業務的時間已經遠超本業。
2.民眾已到權責機關，但卻遭對方踢回戶政，要求戶政人員處理。
3.若無法辦妥其他機關業務，甚至還會遭對方致電痛罵。
4.若無法回答民眾關於其他機關業務問題，須安撫民眾情緒、深怕遭投訴。

二、印鑑證明

1.原PO直言是一個「替人背鍋」的毒瘤業務。

三、工作環境不友善

1.服務時間從8:00到17:30，中間毫無休息時間。
2.民眾壓線17:29要求辦理業務，仍得加班。
3.國慶日、元旦升旗屢被要求參加升旗典禮。
4.處理申請書建檔或是換門牌等專案只能「瘋狂加班」，加班費若不足支付只好改補休，但因人力不足無法休完，補休假只好「貢獻國家」。

四、加開延時服務

1.原PO認為台灣已是過勞之島，要求戶政延時到20:00下班，甚至加開周六上午到12:00的服務時段，根本是「職場環境倒退」。

最後，原PO感謝自己單位的長官頂住民眾、民意代表的壓力，堅持不開放戶政延時服務，但她仍坦言考上戶政是「這輩子最後悔的選擇」，一想到未來30多年必須待在可怕的職場環境，原PO直呼「絕望」。

貼文曝光後引起許多網友共鳴，「其實我覺得，在公部門的基層都挺卑微的」、「現在很多單位都不好待，業務膨脹太大了，但人員編制及現行福利根本跟業務不成正比」、「可能原PO是在大城市上班⋯我看我們這鄉下的戶政人員涼的要命」、「上班族不想請假的話真的只能利用中午辦事情，我覺得像這種為民服務的單位中午必須要開，中午需要輪班值班這樣，謝謝你們」。

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公務員 Dcard 過勞 補休 職場

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