碩畢才想考國營「浪費光陰」？ 過來人曝1心態：前台積員工都不後悔

鐵飯碗人人喊搶，國營事業工作單純、獎金制度佳，近來成泛公職考生新寵。一名女網友以題「讀完碩士後，才想考國營」發文分享，因為不想在科技業當輪班仔、壓力那麼大，近日萌生考國營的想法，但想到自己碩士讀那麼辛苦，如果轉到國營不就浪費兩年的光陰？心裡難免覺得有點可惜。

文中，原PO轉念一想，思考起自己的人生「到底要什麼」——繼續在科技業競爭？找機會去傳產？偏偏現在景氣不好、工作不好找，就算應徵上工研院的工作，好壞也要看部門。原PO表示，自己不求短時間年薪幾百萬，國營慢慢累積年資也是可以到達，壓力也不會那麼大，最終又讓她猶豫「那不如就考個國營吧？」

對此，不少過來人分享個人經歷，認為「選擇自己想要、喜歡的路」最重要，「今年剛上油僱（中油僱員），同梯有兩個台大理工碩的，受不了GG（台積電）的高壓才考進來，問他們都說不後悔，知道自己真正想要的是什麼最重要」、「我是研究所畢業才跑去考國考，科技產業實在不適合我，我沒研究新科技的熱情，只愛下班做自己喜歡的事情。雖然賺的比同學少 但是生活快樂對我來說比較重要」、「我去年碩畢，頭上這間（成大）的商科，同學大部份都去 FMCG【FMCG】生產使用壽命較短、消費速度較快且需要不斷購買的產品，知名的FMCG公司包含「P&G 寶僑」、「Unilever 聯合利華」等。 跟金融業當MA（儲備幹部），我選擇全職準備公股銀行的考試，我也曾經想過這樣會不會浪費我的碩士學歷，但比起迎合大眾認為的碩士該怎樣怎樣，我自己才知道自己喜歡怎樣的路，所以選妳自己喜歡的就好」。

網友們紛紛安慰原PO，「我讀完碩士後1年覺得沒什麼出路才開始準備公職，又過了3年才上榜，給妳參考」、「讀完文組碩才考公職的人也不少，不用太擔心啦，至少妳有碩士欸」、「我讀碩是因為興趣，考高考是因為要一份薪水」；不過，也有人提醒，國營年薪要達百萬，仍有很長一段路要走，「認真回，我也是大學畢沒多久就進來國營，目前在進修頭上這家（成大）碩士，要在國營到（年薪）百萬要有蹲很久的打算，但工作真的會輕鬆很多」。