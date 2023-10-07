保持愉快 設計師登高普雙榜
張雅文當了兩年室內設計師，自覺與個性不符，轉而報考國考。她說，讀書要愜意、愉快，才能吸收知識，備考一年，就拿下高普考雙榜。
張雅文從台師大設計系畢業後，投入室內設計產業近兩年，自認個性與設計產業格格不入，於是決定報考高普考一般行政。
張雅文起初邊打工邊補習，考前半年才辭職專心準備。面對法科思維邏輯，一開始難調適，光啃課本消化不良，為此她仔細製作專屬筆記，將知識內化後，再寫進筆記裡，備考後期甚至只看筆記就很夠用。
一般考生認為很龐雜的行政學，張雅文說，選擇題只要熟讀、多刷題且確實訂正就能應付，但申論題就必須花時間背誦要點。公共政策則是準備得最紮實的一科，老師出的回家作業，她從第一堂寫到最後一堂課，考前幾乎不必特地練習。
張雅文說，申論題寫不出來，就代表不夠熟，寧可讀完一遍再寫考題，也不要翻課本抄答案，發現、正視並解決問題，才是練習的目的。
張雅文說，備考一年來，一直避免給自己太多壓力，不把讀書想像成痛苦的過程，該放鬆就放鬆，「心情保持愉快，書才讀得進去」！
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言