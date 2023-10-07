保持愉快 設計師登高普雙榜

張雅文當了兩年室內設計師，自覺與個性不符，轉而報考國考。她說，讀書要愜意、愉快，才能吸收知識，備考一年，就拿下高普考雙榜。

張雅文從台師大設計系畢業後，投入室內設計產業近兩年，自認個性與設計產業格格不入，於是決定報考高普考一般行政。

張雅文起初邊打工邊補習，考前半年才辭職專心準備。面對法科思維邏輯，一開始難調適，光啃課本消化不良，為此她仔細製作專屬筆記，將知識內化後，再寫進筆記裡，備考後期甚至只看筆記就很夠用。

一般考生認為很龐雜的行政學，張雅文說，選擇題只要熟讀、多刷題且確實訂正就能應付，但申論題就必須花時間背誦要點。公共政策則是準備得最紮實的一科，老師出的回家作業，她從第一堂寫到最後一堂課，考前幾乎不必特地練習。

張雅文說，申論題寫不出來，就代表不夠熟，寧可讀完一遍再寫考題，也不要翻課本抄答案，發現、正視並解決問題，才是練習的目的。

張雅文說，備考一年來，一直避免給自己太多壓力，不把讀書想像成痛苦的過程，該放鬆就放鬆，「心情保持愉快，書才讀得進去」！