聽新聞
test
0:00 / 0:00

保持愉快 設計師登高普雙榜

聯合報／ 本報記者葉冠妤
張雅文備考保持愉悅心情，一年後高普考雙榜。圖／張雅文提供
張雅文備考保持愉悅心情，一年後高普考雙榜。圖／張雅文提供

張雅文當了兩年室內設計師，自覺與個性不符，轉而報考國考。她說，讀書要愜意、愉快，才能吸收知識，備考一年，就拿下高普考雙榜。

張雅文從台師大設計系畢業後，投入室內設計產業近兩年，自認個性與設計產業格格不入，於是決定報考高普考一般行政。

張雅文起初邊打工邊補習，考前半年才辭職專心準備。面對法科思維邏輯，一開始難調適，光啃課本消化不良，為此她仔細製作專屬筆記，將知識內化後，再寫進筆記裡，備考後期甚至只看筆記就很夠用。

一般考生認為很龐雜的行政學，張雅文說，選擇題只要熟讀、多刷題且確實訂正就能應付，但申論題就必須花時間背誦要點。公共政策則是準備得最紮實的一科，老師出的回家作業，她從第一堂寫到最後一堂課，考前幾乎不必特地練習。

張雅文說，申論題寫不出來，就代表不夠熟，寧可讀完一遍再寫考題，也不要翻課本抄答案，發現、正視並解決問題，才是練習的目的。

張雅文說，備考一年來，一直避免給自己太多壓力，不把讀書想像成痛苦的過程，該放鬆就放鬆，「心情保持愉快，書才讀得進去」！

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

高普考 台師大

延伸閱讀

愜意讀書才好吸收 一年高普雙榜全上

民眾大小事皆考題 中年轉業考上高考榜首

半年就衝上全班前5名！他「不假裝努力」認真念書 應屆考上警專

建管招嘸人..李四川曝同仁心酸：以後恐沒公務員可罵了

相關新聞

保持愉快 設計師登高普雙榜

張雅文當了兩年室內設計師，自覺與個性不符，轉而報考國考。她說，讀書要愜意、愉快，才能吸收知識，備考一年，就拿下高普考雙榜...

愜意讀書才好吸收 一年高普雙榜全上

張雅文當了兩年室內設計師，自覺與個性不符，轉而報考國考。她說，讀書要抱持愜意、愉快，才能吸收知識，備考1年，她就拿下高普...

誤人一生？長輩對公職執念毀他大學夢 同行警心寒：同學已年薪百萬

公職「鐵飯碗」形象深植人心，對不少長輩而言，公務員往往是求職的第一首選。一名網友在Dcard發文分享，回顧過去高中面對校系的選擇時...

民眾大小事皆考題 中年轉業考上高考榜首

從台大政治系畢業近20年，李建誠原本與朋友創業做有機農業產銷，最後卻因疫情收攤。中年轉業，他只求穩定，報考高普考一般民政...

生活即考題 里幹事變高考榜首

從台大政治系畢業近廿年，李建誠原本與朋友創業做有機農業產銷，卻因疫情收攤。中年轉業的他，為求穩定，報考高普考一般民政，去...

汽車零件業老闆結束30年公司 勇闖航海人員測驗被當「陪考家長」

交通部航港局今天舉行112年第3次航海人員測驗榜示典禮，其中通過一等管輪測驗的蕭名元已57歲，他為一圓年輕時的航海夢，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。