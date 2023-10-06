愜意讀書才好吸收 一年高普雙榜全上
張雅文當了兩年室內設計師，自覺與個性不符，轉而報考國考。她說，讀書要抱持愜意、愉快，才能吸收知識，備考1年，她就拿下高普考雙榜。
張雅文從台師大設計系畢業後，投入室內設計產業近2年，自認個性按部就班的她，與設計產業節奏、文化格格不入，但「不管轉哪一行都要重新開始」，不如就選擇前景明確、穩定的公職，於是決定報考高普考一般行政。
避免經濟來源中斷，張雅文起初邊打工邊補習，考前半年才辭職專心準備。過去讀的是揮灑自如的科系，面對法科思維邏輯，她坦言一開始難調適，光啃課本消化不良，為此她仔細製作專屬筆記，將知識內化後，再寫進筆記裡，備考後期甚至只看筆記就很夠用，她也切身感受到透過筆記的梳理、歸納，再搭配解題書，法科明顯進步。
一般考生認為很龐雜的行政學，她指出，選擇題只要熟讀、多刷題並且確實訂正就能應付，但申論題就必須花時間背誦要點。公共政策則是張雅文準備得最扎實的一科。張雅文在其他大班課跟老師零互動，來到只有四個學生的公共政策課堂，變得抓緊機會練寫、給老師批改，老師出的回家作業，她從第1堂寫到最後1堂課，從未偷懶，20堂課下來累積可觀，考前幾乎不必特地練習該科申論題。
不過，其他考科的申論題就讓張雅文很焦慮，「上完課跟寫不寫得出申論是兩回事」，有別於公共政策，其他科目幾乎從未練寫歷屆試題，到了補習班的衝刺班，她才向同學請益、調整寫法。張雅文說，申論題寫不出來，就代表不夠熟，這時候她寧可回家好好讀書，讀完一遍再寫考題，也不要翻課本、抄答案。她強調，發現、正視並解決問題，才是練習的目的。
張雅文說，備考一年來，她避免給自己太多壓力，也不把讀書想像成痛苦的過程，心態盡量保持愜意，不壓抑社交休閒，該放鬆就放鬆，「心情保持愉快，書才讀得進去！」
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