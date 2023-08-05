工作10年考高考 靈活思維致勝

在服裝設計業打滾了十年，嚴菲替高速運轉的人生按下暫停鍵，原打算出國進修，卻因疫情耽擱，意外開啟了國考之路。凡事全力以赴的他，拿出在設計產業的靈活、辯證思維寫申論題，一年半順利考取高考一般行政類科。

念書首重理解、建立架構，還須能觸類旁通。嚴菲說，國考考題愈考愈靈活，過去在服裝設計產業的訓練，讓他善於延伸發想、舉一反三，應付起國考題型，相對得心應手。

但對嚴菲而言，法科邏輯思維一時難進入，透過反覆聆聽補習班課程錄音檔、看律政題材的韓劇，讓自己沉浸到法學世界；政治學乍看抽象，但其實生活即政治，看youtube、聽podcast，多元接觸新聞時事，吸納各方觀點，練就正反合的辯證能力。

他說，要訓練成看到一個現象、議題，就能從不同角度解讀，而不是一味被媒體輿論風向帶走，寫出來的申論題才會有層次。

備考過程，嚴菲強調心態盡量放鬆很重要，「要當成興趣在念，而不是只為了考試念書」，於其強逼自己讀八小時的書，還不如好好專注五小時，因此從未犧牲休閒娛樂，看電影、追劇樣樣來，想釋放壓力就去做ＳＰＡ、吃好料。

對於想投入高普考的考生，嚴菲建議，先想清楚是不是想當公務員再考，投擲下去的時間跟心力才會值得。