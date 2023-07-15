與地獄考科為友 應屆考取社工師

靜宜大學社工系畢業的蔡汶珊，畢業後先是取得社工師執照，接著又在短短兩個月內，考取地特三等公職社工師。面對考生普遍認為的「地獄考科」行政法，蔡汶珊不離不棄，再痛苦也堅持每天跟它當「好朋友」。

蔡汶珊原本目標擺在高普考社會行政類科，卻因一時失誤，報名沒報成功。她回憶，當時雖然很崩潰，但只能趕緊收拾好心情，趁著公職社工師考試改制前，給自己一次拚搏的機會。

準備社工師證照考試時，蔡汶珊自認全力以赴，但一考完試就鬆懈，為期間還跑到民間單位工作，因此對年底的公職社工師考試始終不大有把握，只花兩個月備考。

蔡汶珊強調，社工系出身的學生，只要大學不是太混，社工專業科目程度往往相去不遠，因此決勝負的關鍵就在行政法。只是行政法也讓她相當挫折，補習班老師講三小時的課，課後得要花六個小時讀，光是函授課程就重複看了四遍，不過並未因此放棄，逼自己每天至少亂翻、亂讀十分鐘也好，「跟行政法當好朋友」。

至於社會政策與立法，蔡汶珊則是透過跟男友討論來補強觀點。她笑說，自己看政策優點，男友提供批判角度，久而久之增進她的辨證能力。

自認不愛讀書，每天只花三小時唸書卻能應屆雙榜，蔡汶珊分享，自己都有確實跟上補習班進度，也會閱讀大量參考書，統整出一套筆記。且特別感謝男朋友的督促，「有人在陪我努力的感覺」。