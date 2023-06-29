112年高普考需用名額共4949人 多項國考11月陸續登場

考試院原本公告112年公務人員高等考試三級考試暨普通考試需用名額3719人，包括高考三級2486人、普考1233人，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額1230名，今天考試院院會通過，112年高普考需用名額總計4949人。

考試院表示，112年高普考需用名額總計4949人，其中高考三級3292人，普考1657人，各類科增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

考試院今天院會通過，112年公務、關務升官等及鐵路、港務升資考試11月4日到11月6日在台北、台中、高雄、花蓮四個考區同時舉行，關務人員簡任升官等考試僅設臺北考區。

考試院今天院會通過，112年第三次專技高考護理師考試於11月11日舉行，在台北、台中、高雄三個考區同時舉行。考試院表示，近年因國內外疫情，第一線護理人力負荷過重，為解決受到疫情衝擊所產生的護理人力短缺問題，增辦今年第三次護理師考試，盼能藉此補足醫療院所、長期照顧養護中心、護理之家等各場域護理人力資源，緩解目前緊繃的醫療運作系統，以維持國人醫療服務品質。

考試院今天院會通過，112年專技高考建築師等考試11月18日到11月20日，在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等六個考區同時舉行。考試院說明，這項考試包括專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試等。

考試院指出，為紓緩大地工程技師供需失衡問題，自今年起恢復辦理大地工程技師不分階段考試，與分階段考試採雙軌制併行3年，藉此提升報考人數與及格人數，增加大地工程技師供給，以緩解產業需求。

考試院表示，有關考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則規定辦理，相關規定均載明於應考須知。