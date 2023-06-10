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他從台鐵轉台電 心態是上榜關鍵

聯合報／ 本報記者葉冠妤
蘇俊諺（左）提醒，考公職切莫抱姑且的心態。圖／蘇俊諺提供
蘇俊諺（左）提醒，考公職切莫抱姑且的心態。圖／蘇俊諺提供

在民間企業工作，前後考過幾次國考，蘇俊諺直到一○七年考進台鐵局，捧起鐵飯碗，一一一年又順利「轉行」到國營事業的台電任職。他強調，考試看的是決心跟毅力。

蘇俊諺大學畢業後，雖一直都有在準備公職考試，但定性不足，總錯失上榜機會。期間做過汽車零件品保、科技廠專案經理，最後在科技廠申請留職停薪，考取鐵路特考，也因這一段歷程，讓他體認到「決心跟毅力很重要」，若只是抱持著考考看的心態，絕對不會上榜。

一○七年考上台鐵營運人員，考量薪資、升遷天花板，恰巧有親戚在中油當雇員，讓蘇俊諺動念挑戰國營事業企管組。一○九年第一次參加聯招試水溫，隔年擦邊球進到複試，但因筆試分數不夠高，最終沒能通過複試，一一一年決定調整計畫，轉而專心衝刺專業科目。

資管系背景的他，準備企業概念、管理學這兩科相對得心應手，會強迫自己同一本書，每多看一次，就要再縮短閱讀時間，濃縮精華。

但念起經濟學就很吃力。蘇俊諺說，經濟學涉及不少理論、公式，觀念吃重，難靠自學，自己透過反覆觀看補習班函授，搭配大量練習考古題，錯誤的地方翻課本訂正，建立觀念。蘇俊諺也提醒，考試不要去看錄取率高低，唯一能做的就是把分數衝高，心態才是上榜的最大關鍵。

台鐵 補習

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