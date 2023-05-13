聽新聞
test
0:00 / 0:00
海巡退役半年 拚上監所管理員
職業軍人退役的林清海，花半年考取監所管理員。以備取名額進入二試的他，原以為希望渺茫，但他堅持到底，盡全力跑到最後一刻，最後意外獲取上榜機會，「不到放榜那一刻，永遠都不知道結果」。
在海巡服務七年，林清海退役前曾報考鐵路特考，沒考上。退役後看到網路報導，還有認識的人考上監所管理員，心想「別人可以、我也可以」。
大學讀機械工程的林清海說，監所管理員考科跟原本所學落差大，起初硬背課本，但下筆卻很陌生，決心從模仿做起，從範例、擬答摸索出屬於自己的答案。
林清海表示，監獄學概要具歷史貫通性，犯罪學概要則像是歷史、心理學的綜合體，各個學派、學說演進一脈相承。監獄行刑法概要則除了母法，子法施行細則也很重要，必須掌握法條的前後邏輯關係。
全職備考半年，林清海仍維持職業軍人的自律，課後一定複習，課餘看線上課程加強不熟悉處，善用通勤時間訓練體能、背法條，每晚八時必完成當日進度，「塞太多反而無法吸收」。
一試只有備取過關，林清海還是堅持到最後，二試的體能測驗照常參加，「不管怎樣都要跑完」，看到上榜時心情激動。他說，不到放榜那刻，永遠都不知道結果，所以「一定要堅持到底」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言