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海巡退役半年 拚上監所管理員

聯合報／ 本報記者葉冠妤
林清海以備取拚上監所管理員。圖／林清海提供
林清海以備取拚上監所管理員。圖／林清海提供

職業軍人退役的林清海，花半年考取監所管理員。以備取名額進入二試的他，原以為希望渺茫，但他堅持到底，盡全力跑到最後一刻，最後意外獲取上榜機會，「不到放榜那一刻，永遠都不知道結果」。

在海巡服務七年，林清海退役前曾報考鐵路特考，沒考上。退役後看到網路報導，還有認識的人考上監所管理員，心想「別人可以、我也可以」。

大學讀機械工程的林清海說，監所管理員考科跟原本所學落差大，起初硬背課本，但下筆卻很陌生，決心從模仿做起，從範例、擬答摸索出屬於自己的答案。

林清海表示，監獄學概要具歷史貫通性，犯罪學概要則像是歷史、心理學的綜合體，各個學派、學說演進一脈相承。監獄行刑法概要則除了母法，子法施行細則也很重要，必須掌握法條的前後邏輯關係。

全職備考半年，林清海仍維持職業軍人的自律，課後一定複習，課餘看線上課程加強不熟悉處，善用通勤時間訓練體能、背法條，每晚八時必完成當日進度，「塞太多反而無法吸收」。

一試只有備取過關，林清海還是堅持到最後，二試的體能測驗照常參加，「不管怎樣都要跑完」，看到上榜時心情激動。他說，不到放榜那刻，永遠都不知道結果，所以「一定要堅持到底」。

軍人 監獄 放榜

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