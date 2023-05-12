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備取進二試 他堅持「跑」到底竟意外錄取監所管理員

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
職業軍人退役的林清海，以備取名額進到監所管理員二試，堅持跑到最後一刻的他，最後意外錄取。圖/林清海提供
職業軍人退役的林清海，以備取名額進到監所管理員二試，堅持跑到最後一刻的他，最後意外錄取。圖/林清海提供

從職業軍人退役的林清海，退伍前後開始思索接下來的生涯規畫，花半年考取監所管理員。只以備取名額進入二試的他，原以為希望渺茫，但他堅持到底，盡全力跑到最後一刻，最後意外獲取上榜機會，「不到放榜那一刻，永遠都不知道結果。」

在海巡服務了7年，林清海退伍前曾報考鐵路特考，最終沒考上。退伍後先休生養息、調整步調，也曾參加職訓課程，剛好看到網路報導，還有認識的人考上監所管理員，心想「別人可以、我也可以。」

大學讀的是機械工程，林清海說，監所管理員考科跟原本所學落差大，他的主要障礙在於從沒寫過申論題，起初硬背課本內容，考卷一攤開眼前，能掰出來的話卻僅寥寥數行，「考卷真的幾乎都空的」，雖然讀了書，對如何下筆卻很陌生。他也坦然面對自己就真的不會寫，決心從模仿做起，慢慢從範例、擬答摸索出屬於自己的答案，越來越不詞窮。

平常喜歡閱讀史哲、心理學相關書籍的林清海，看書講求邏輯性、脈絡化。他指出，監獄學概要具歷史貫通性，犯罪學概要則像是歷史、心理學的綜合體，即使範圍廣博，但各個學派、學說演進一脈相承，彼此有直接或間接關聯。面對監獄行刑法概要，林清海則說，這科近幾年有修正過，能練習的考古題少，除了母法，子法施行細則也很重要，必須掌握法條的前後邏輯關係，要知道因果，才能串連起來。

全職準備這半年，林清海仍維持職業軍人的自律與自我要求，每堂課後一定複習、整理筆記，課餘看線上課程加強不熟悉處，善用通勤時間訓練體能、背法條，每晚八點必完成當日進度，「塞太多反而無法吸收」。

一試只有備取過關，面對可能只是白忙一場的心理壓力，林清海還是堅持到最後，二試的體能測驗照常參加，「不管怎樣都要跑完」，當看到榜單上有自己名字時心情激動，他說，不到放榜那一刻，永遠都不知道結果，所以「一定要堅持到底。」

林清海小檔案。
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監所管理員報考資訊。
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軍人 監獄 放榜

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