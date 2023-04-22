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數學系考書記官 1年拚上全國第10名

聯合報／ 本報記者葉冠妤
數學系畢業的陳昱霖準備書記官考試自成一格，只花一年就考到全國第十名。圖／陳昱霖提供
數學系畢業的陳昱霖準備書記官考試自成一格，只花一年就考到全國第十名。圖／陳昱霖提供

中央大學數學系的陳昱霖考書記官，不但一年上榜，更以全國第十名之姿錄取。他說，自己沒有本科生的包袱，反而跳脫慣常，不刻意背誦法條，而是著重理解、邏輯，一切從基本功出發。

對數學系沒有太大興趣的陳昱霖，大三開始思考未來出路，最後瞄準上榜率高的書記官考試，打算一年就考取。由於是第一次接觸法律，讀起來新鮮、有趣。「不管哪部法律，都是人制定、人要用的。」陳昱霖說，任何法律都有一定的規範邏輯在內，掌握來龍去脈、大架構，遠勝過糾結法條細節。

陳昱霖分享，準備司法特考的考生都會有一本小六法，但他覺得書頁空間有限，不便額外寫註解，所以特地將法規列印在Ａ４大小紙張，方便閱讀、筆記，對於考生間流傳必看的書，也只斟酌挑選適合自己的書，不是每科都參照解題書。

他指出，四等書記官考試，民刑法選擇題最好拿分，建議兩科總錯題數壓在五題內，拿到九十分以上，相對難上手、配分也較少的訴訟法，等有時間再補強。

由於身邊沒有任何人在準備書記官考試，陳昱霖一直不知道自己程度如何，直到進到補習班的特訓班，驚覺自己模擬考各科成績都名列前茅，才信心大增。身為非本科生，能用一年就獲得好成績，陳昱霖強調「把架構、邏輯等基本功顧好，就很夠了。」

補習 司法

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