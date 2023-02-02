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明年1月1日起 營養師考試4科目 改採全測驗式試題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
大里仁愛醫院營養師教導民眾如何為癌症患者添加營養補給。 圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院營養師教導民眾如何為癌症患者添加營養補給。 圖／大里仁愛醫院提供

考試院今透過新聞稿表示，2日院會通過修正專門職業及技術人員高等考試營養師考試規則，明年起營養師考試「生理學與生物化學」、「營養學」、「公共衛生營養學」及「食品衛生與安全」4應試科目改採全測驗式試題，透過測驗式試題之難易度，客觀評鑑營養師應具備之知識能力。113年1月1日起施行。

考試院表示，考量台灣高齡社會及營養專業對預防醫學重要性，未來營養師執業市場需求量可能隨之增加，營養師透過進入職場後的臨床訓練與持續的在職訓練，精進專業知識養成。

為精進專門職業及技術人員考試制度，與各醫事大學座談，匯集營養學系代表建議，檢討現行營養師考試各應試科目列考題型意見，經考選部審慎評估並徵詢職業主管機關、相關職業團體及各校意見後，決定自113年1月1日起將「生理學與生物化學」、「營養學」、「公共衛生營養學」及「食品衛生與安全」4應試科目改採全測驗式試題。

新竹國泰醫院營養師。 圖／新竹國泰醫院提供
新竹國泰醫院營養師。 圖／新竹國泰醫院提供

考試院 考題

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