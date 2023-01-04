不婚小資女公職「實領29K」 待爽缺不再上考：願當一輩子廢物

公務人員為了取得更好的薪水，多會參加升官等考試爭取升遷機會。不過，一名通過特考五等錄事、就職於地方法院的女網友在Dcard分享，原本也曾考慮繼續往上考，卻因為目前職位相當輕鬆快樂，怕升等遇不到好缺，有違自己考公職的初衷而猶豫，引起網友們熱烈討論。

目前月薪實領約2.9萬元，原PO談到自身經濟及人生規劃，由於這輩子打算不婚不生，只想買百萬左右的小套房自住，自家也有兩棟房，因此每月會固定撥3000元存股。原PO表示，原本也有打算往上考，但卻發現更上面的類科，不是無法準時下班，就是要面對各種刁民，因此不想碰運氣來賭自己能遇到好缺。

貼文一出，網友們紛紛力挺原PO，認為每個人的優先選擇不同，「妳爽就好」、「不婚不生、不奢侈，我覺得可以欸」、「我這邊的錄事都是做到退休的，沒什麼不可以。」、「能爽過就好，錢不是人生的唯一選擇，有部分的人高考缺做到去看醫生，沒有比較好」、「可以，工作開心最重要，不缺錢就慢慢等爬到委五再去參加升等訓練或升等考就好了」。

但也有網友持不同看法，「94廢物啊！超商店長還比妳更行，妳只是多張國旅卡跟印章而已」、「這樣太沒夢想了，覺得人生就是要多一點嘗試，而不是就這樣做同樣的事一輩子」、「人生這麼長，這麼早定型整輩子有點可惜，應該再去歷練歷練」。

對此，過來人則給出提醒，未來如長輩生病的費用及職場上的變動，都有可能是打破目前穩定生活的關鍵，「目前我想到比較燒錢的是長輩及自身年老生病的費用，至少未來要能負擔得起就好，不過妳家有兩棟房子應該不是大問題」、「雖然妳家有礦，但建議可以準備其他專長隨時備著。或許哪天政府改革，公務員不再是鐵飯碗了，可能會被裁員？又或許家道中落，妳必須換工作？又或許妳有天跟長官同事不合，被迫離職？」、「一輩子很長，有時候遇到有病的主管或同事，妳就會想走了」、「不好說，畢竟主管不會一直存在，換個主管同一個位置就可以水深火熱」。