危機當轉機 他大四「意外」考上公務員

目前還在就讀屏東大學社發系的林哲暘，大三開始準備高普考一般民政，大四便出乎意料上榜，還沒出校門，就已經錄取普考，當上公務員。這場「意外」看似來得突然，但實則有跡可循，地特考好糟、考古題寫好爛，林哲暘都沒有放棄，而是從挫敗中修正，每一個危機，都成了他的轉機。

爸爸是公務員，影響了林哲暘從小就想跟隨爸爸走入公家體系，也因為目標明確，大三早早就開始補習。但林哲暘說，當時課業繁重，備考的前半年，他僅跟補習班課程進度走，把內容裝進腦袋瓜，但沒有真的在「讀書」，直到去年底的地方特考，成績差了一大截，帶給他沈痛打擊，於是決定修正方式。

遭遇挫折反而讓林哲暘重新檢視對國考的態度與熱情，「還是想走這條路」，便開始積極思考如何更有效學習。社會科學的訓練，也讓林哲暘擅長透過巨觀、思辨，來建立知識系譜與架構，修正過後，林哲暘使出拿手招式，不再只是死命看、背，而是系統性讀、理解、消化再統整，「用功力建造出自己的知識體系」。

本身對法科有興趣，林哲暘讀起來不費力，他舉例，行政法必須先掌握依法行政、不可違反比例原則等基本法律概念，再看法條、判決、大法官釋字，法科部分也會特別就不熟、不擅長的部分做成筆記。行政學則是掌握大標題，把課本、講義的各章節標題看熟，就能大略得知學科架構，不用耗費時間看密密麻麻的文字敘述。

地方自治、政治學也是抓大放小。林哲暘說，政治學概念抽象，要背誦的東西太多，也不容易融會貫通，他就把講義重點黑體字畫起來看熟，靠著做選擇題，也能慢慢內化一些重要概念；地方自治除把法條看熟，也以熟記大小標題、重要概念為主。

林哲暘指出，做考古題則能熟悉題型、考試方向，更大是心理層面的「護持」，當寫出滿江紅的考古題時，就要千方百計排除錯誤，默默拿起筆訂正，再把錯誤處補充進課本裡，時刻提醒自己，不會因此打退堂鼓，而是「要把不會的都學起來」！

原本計畫應屆再考取高普考，林哲暘對今年普考不抱上榜希望，卻意外錄取。他分享，國考沒有訣竅，就是盡最大努力，比誰可以靜下心來認真念書，然後堅持下去。