快訊

FTX創辦人在巴哈馬遭到逮捕 可能引渡回美受審

早晨財經速解讀／美CPI公布前夕 道瓊大漲530點 矽谷裁員八萬人 越裁股價漲越多？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2分落榜再戰 國考前慘驗出「兩條線」...他果斷做1決定掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
國家考試上榜不易，考生們往往得花多年準備，圖為考試院。圖／聯合報系資料照片
國家考試上榜不易，考生們往往得花多年準備，圖為考試院。圖／聯合報系資料照片

國家考試上榜不易，考生們往往得花多年準備。然而Dcard上卻有一名網友，去年因兩分落榜打算今年再戰，本來已準備得差不多、心中滿懷理想，不料卻在國考前夕突然喉嚨發癢，老實拿出快篩劑一篩確診，決定果斷棄考。

原PO分享心境，考量到考場或許別人有家庭，家中還有年邁長輩、小孩，他選擇了心中的道德，「也許犧牲我一個人，可以換來更多人的美好」，也表示已準備找打工兼職讀書了，嘆道「不知道善良這個選擇到底是對還是錯」。

貼文一出，網友們多大讚原PO善良，「我看到你明年上榜了」、「聰明也許是種天賦，但善良卻是種選擇，豈能盡如人意？但求無愧於心就好」、「說不定老天在告訴你，因為你實力夠了，但今年的缺不適合你，所以希望你繼續加油。期待明年在機關見到你！」、「公職最缺你這種善良的人了」、「只要堅持住自己的價值就沒有輸！」、「挺你，自己不後悔就好，就不用理某些自私還想說教的人了」。

不過留言區也出現不同觀點，有人認為如今口罩令解禁，多場所皆有染疫風險，棄考相當可惜，「其實我覺得確診去考試沒差欸，現在路上一堆確診者、餐廳也是，口罩甚至半解封了，考試基本上不太會有飛沫傳染，比上述情況都還安全吧，都撐一年了好可惜啊」、「除非咳的很嚴重，不然我覺得確診有沒有去真的沒差，因為還是有人是無症狀，無症狀沒篩就沒確診」、「我覺得正反兩邊的人都很有道理，但事實是在這個世界上不自私一定是自己吃虧」。

原PO也回應，也許很多人會嘴說「不快篩就是沒確診」、「要自私一點，不要管別人怎麼樣」，但他仍會繼續堅持，直呼「也許這個社會最欠缺的就是善良跟同理心吧」。

口罩 快篩 確診 Dcard 考公職

相關新聞

2分落榜再戰 國考前慘驗出「兩條線」...他果斷做1決定掀熱議

國家考試上榜不易，考生們往往得花多年準備。然而Dcard上卻有一名網友，去年因兩分落榜打算今年再戰，本來已準備得差不多、心中滿懷理想，不料卻在國考前夕突然喉嚨發癢，老實拿出快篩劑一篩...

高考上榜狂炫燿...10年後發展「廢到笑」？ 網：台清交去考都後悔

公務員鐵飯碗人人喊搶，能考上非常不容易。不過一名網友在PTT八卦板上分享，10年前身邊同學考上高考，如今再聚卻成發展最差的一員，貼文掀起網友們熱議...

考古題當字典 破關上警專

準備警專考試時，何曜宇反覆練習十年的歷屆試題，更把歷屆試題本寫成了「字典」，考題選項的釋疑、補充說明全寫在裡頭。對他來說...

調整心態再戰警專 他把歷屆試題本寫成「字典」

準備警專考試時，何曜宇反覆練習十年份的歷屆試題，更把歷屆試題本寫成了「字典」，考題選項的釋疑、補充說明都寫入，對他來說，...

111年地方特考週六登場 4.3萬人報考需用名額3108名

考選部今天說，111年特種考試地方政府公務人員考試週六將在全台14考區登場，共4萬3261人報考，請應考人注意應試的節次...

即測即評、發證技能檢定LOGO 「eTEST」啟用

技術士證是我國各項證照制度的重要一環，更是個人專業技能獲得認可的方式之一。勞動部勞動力發展署為建立即測即評及發證技能檢定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。