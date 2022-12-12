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2分落榜再戰 國考前慘驗出「兩條線」...他果斷做1決定掀熱議
國家考試上榜不易，考生們往往得花多年準備。然而Dcard上卻有一名網友，去年因兩分落榜打算今年再戰，本來已準備得差不多、心中滿懷理想，不料卻在國考前夕突然喉嚨發癢，老實拿出快篩劑一篩確診，決定果斷棄考。
原PO分享心境，考量到考場或許別人有家庭，家中還有年邁長輩、小孩，他選擇了心中的道德，「也許犧牲我一個人，可以換來更多人的美好」，也表示已準備找打工兼職讀書了，嘆道「不知道善良這個選擇到底是對還是錯」。
貼文一出，網友們多大讚原PO善良，「我看到你明年上榜了」、「聰明也許是種天賦，但善良卻是種選擇，豈能盡如人意？但求無愧於心就好」、「說不定老天在告訴你，因為你實力夠了，但今年的缺不適合你，所以希望你繼續加油。期待明年在機關見到你！」、「公職最缺你這種善良的人了」、「只要堅持住自己的價值就沒有輸！」、「挺你，自己不後悔就好，就不用理某些自私還想說教的人了」。
不過留言區也出現不同觀點，有人認為如今口罩令解禁，多場所皆有染疫風險，棄考相當可惜，「其實我覺得確診去考試沒差欸，現在路上一堆確診者、餐廳也是，口罩甚至半解封了，考試基本上不太會有飛沫傳染，比上述情況都還安全吧，都撐一年了好可惜啊」、「除非咳的很嚴重，不然我覺得確診有沒有去真的沒差，因為還是有人是無症狀，無症狀沒篩就沒確診」、「我覺得正反兩邊的人都很有道理，但事實是在這個世界上不自私一定是自己吃虧」。
原PO也回應，也許很多人會嘴說「不快篩就是沒確診」、「要自私一點，不要管別人怎麼樣」，但他仍會繼續堅持，直呼「也許這個社會最欠缺的就是善良跟同理心吧」。
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