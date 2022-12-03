從落榜學經驗 櫃姐1年考上教甄

嘉義大學幼教系畢業的張宇姍，曾在百貨專櫃擔任櫃姐、星級飯店櫃檯人員，外頭繞了一圈，才心甘情願回頭考教甄。短短一年準備期，張宇姍一舉通過北市、新北與台中市的一試，卻在雙北複試雙雙落敗，她咬牙揪錯，修正一盤散沙式的教學方法，才終於考取台中公幼教師。

生性外向的張宇姍，因喜愛美妝資訊，先到美妝專櫃當櫃姐，做了近兩年，又因想出國研讀飯店管理，於是到飯店當櫃檯人員，累積經驗值，但飯店業薪情不佳，讓她放下出國夢。

離職後，張宇姍在家閒著沒事，翻起老本行的書，最後決定要認真面對教甄，每天按表操課，考前兩、三個月卯起來做考古題。她強調「考古題的精髓不在做題目，而是要把做錯的題目記錄下來」。

張宇姍第一次應考就上手，順利通過北市、新北、台中市一試，但因缺乏教學實戰經驗，讓她在複試的教學毫無系統性可言，導致新北、台北雙雙慘遭滑鐵盧。

所幸進入台中複試時，有貴人提點她要建立教學架構，以及容易受評審青睞的眉角，相較於先前雙北複試時的即興發揮，在台中複試時，張宇姍已經懂得設計流程、運用技巧。

張宇姍說，從雙北複試的錯誤中檢討，又遇到貴人出手相助，才讓她了解評審想看到的，是台上老師在教學中呈現出課綱指標。