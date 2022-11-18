今年多做這件事 讓他考上原民特考狀元

屏東排灣族的朱劭謙，大學念的是土地管理開發，有感於原保地地政人才稀少，志在投身公職。當兵退伍後，他一邊擔任公家機關約用人員，一邊準備原民特考地政類科，今年終於一舉拿下狀元。他建議，本科生未必有優勢，把自己當一名新手，重新認識法條，還有，千萬別小看考古題暗藏的上榜公式。

受公務員爸媽影響，朱劭謙很早就決定跟隨爸媽腳步，但大學畢業那年還搞不懂國考準備方式，第一次挑戰原民特考失利，退伍後，他進到公部門擔任約用人員，一邊見習未來職場生活，一邊補習重考。

雖是本科系，朱劭謙對土地登記這一科有心理障礙，他認為，土地登記法規偏實務，需要花很多時間去理解、想像，且很多土地登記的專有名詞都出自於民法物權法條，但偏偏民法物權範圍廣大，也是讓他懼怕的一科，這兩科就成為朱紹謙內心的大魔王。

過去考試總是敗在土地登記，朱紹謙這次決心要拿下它，透過反覆觀看補習班錄影帶、深入研讀講義，再搭配練習考古題，歸納出近期考題趨勢，才終於掌握這兩科的訣竅。

朱劭謙當約用人員時期，第一年還在熟悉、適應工作環境，他坦言重心沒辦法完全擺在考試上，通常下班到補習班看完錄影帶，回家就是洗澡、休息，沒有心神再複習，第二年提升認真度，最後卻只差三、四分上榜。朱劭謙說，雖然地政類科很少人考，考題不簡單，那兩年都沒人總平均超過五十分，無人錄取。

備考來到第三年，朱劭謙將沮喪轉化為前進動力，如果問題是出在不夠百分百投入，「就繼續念、繼續考」，工作兩年也攢了點積蓄，索性放手一搏，在考前三個月辭職。而他認為，全職準備的時間，心思比較能安靜下來，全心全意在課本上。

朱劭謙笑說，工作時受到很多同事關照，相繼傳授考試經驗，大家都叮囑他一定要多做考古題，從中找出考試重點，但他當時心想「怎麼可能會出重複的考題」，所以前兩年都把前輩們的話當作耳邊風，直到今年，他試著練考古題，甚至用Excel製表分析、歸納，「本來只是試試，試了才知道是寶典！」