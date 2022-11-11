不想大學白讀一場...他不畏血汗 考取公職社工師

外界常視社工為血汗行業，龐大工作量讓不少社工待沒幾年就陣亡。但對林慶龍來說，「不想大學白讀一場」，嚮往公職的他，不同於其他同學往民間社福團體發展，選擇直接準備國考，也如願考取公職社工師。

為了考證照，林慶龍在大四就開啟備戰模式，但高普考考的行政法是過往從未接觸過的考科，一開始讀來格外痛苦，除了跟著補習班課堂進度，林慶隆還買專書研讀、整理筆記，也會跟法律領域的朋友討教，他指出，法律思維死板，常跟一般人預期的不一樣，因此要多看判決，從中理解法官做出判決的思考脈絡，看懂「門道」，才知道怎麼作答。

社會福利政策與法規則需要隨時更新修法進度，林慶龍建議可多關注行政院公報與時事。此外，他認為，社會工作實務考的多是情境題，對沒工作經驗的應屆畢業生相對不友善，只好靠理論「撐場」、多跟有實務經驗的學長姐、同學討論，盡可能寫出貼近第一線現場的觀點。

不過，明年公職社工師考試改制，必須要有兩年工作經驗才能報考，也增加第二關的面試，讓林慶龍直呼今年運氣大好，趕在改制前考上。

也因為底子夠，林慶龍偏好先寫題目。他說，考試出題方向每年都差不多，他規定自己每天都寫考古題，連其他類科的考題也寫，遇到不會再回頭翻書。不過，他提及，近年考試風向變動大，仍必須確實掌握各個理論內涵。

林慶龍說，他在大學時期就善用學校資源，大四參加學校開設的考照班，打下堅實的專業基礎，即便後來已畢業，準備國考這一年也常回學校找老師問問題。他說，國考之路很孤獨，「學會跟自己對話、鼓勵自己，找到自己最適合的準備方式」不留退後，而是一路往前，就能摘下甜美果實。