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練筆心態、從容作答 她花不到半年奪高考榜首

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
小茹原本擔任社工，後轉職到學校擔任行政助理，對公職產生嚮往，花不到半年時間就一舉高取高考人事行政狀元。圖／小茹提供
小茹原本擔任社工，後轉職到學校擔任行政助理，對公職產生嚮往，花不到半年時間就一舉高取高考人事行政狀元。圖／小茹提供

出社會工作六年多的小茹，從高壓的社工工作轉職當學校助理，讓自己稍作喘息，由於工作前期身心靈嚴重耗損，讓她想尋求作息穩定、有一定薪資福利的公職，今年一月開始念書、四月才離職全心準備高普考的她，原本抱著練筆心態參加今年考試，沒想到從容也是一種助攻，讓小茹一舉奪下高考人事行政榜首。

原本擔任社工的小茹，因長年處理個案糾紛與苦難，身心靈飽受磨損，加上工作量大、待遇卻難提升，她待了四年後離職，暫時轉職到學校擔任行政助理。小茹說，擔任助理期間，因常接觸學校各科室，一方面對公務員生活產生憧憬，一方面也覺得沒辦法再回去當社工，於是決定考公職。

今年一月，她購買補習班函授課程自修，三月辭職，四月當起全職考生，專心準備考試。小茹說，原本目標放眼明年，抱持著今年只是練筆陪榜的心態，只要求自己必須在考前「追」完所有課程，不過，趕進度歸趕進度，她仍重視學習品質，看課程影片時，若有不懂一定回放重聽，確認完整理解、吸收，也從不把疑問留待明天。

因爲時間緊迫，小茹看完大部分函授課程後，僅快速複習、隨寫筆記，甚至一題考古題都沒寫過，就直接上考場應試。雖然看似是零經驗值地練筆，但她回想，在擔任社工時，常需要撰寫個案訪談紀錄，無形間練就了有架構、有脈絡、邏輯的論述能力，這些都成為他在高普考寫申論題時的優勢。

正因抱著陪榜心態，讓她看到不會想的題目，不至於焦慮噴發，而是盡可能地揮灑，把可能的答案全寫上去，「反正橫豎都不會寫，就猜猜看。」也許是這份放鬆，意外讓小茹的能力開到最大值。

小茹說，放榜那天，她先看普考榜單，看到沒上，以為高考凶多吉少，沒想到打開高考榜單看見自己名字，嚇了一大跳，起初還以為是同名同姓。她謙稱，短時間就能一舉上榜應是考運好。

社工 高考

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