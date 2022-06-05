大叔太強！客運司機每天跑車10小時 揭「必勝心法」首戰國考就上榜

公職穩定的工作環境和薪水，許多民眾都搶捧「鐵飯碗」，不過要準備國考並不容易。Dcard上一篇「中年大叔如何在邊工作情況下考上公職」文章，就有客運司機分享自己首次挑戰國考的心路歷程，準備一年後如願順利上榜，讓網友們直呼好勵志。

原PO表示，高職畢業當年沒考上四技二專，重考一年後，選擇就讀軍事院校，畢業後服役六年，退伍後第二年開始投入客運行業，從業至今已12年。運輸業雖然高薪，但所付出的時間、體力也相對多，近來則受疫情影響，加上得知有官校同學在監所從業，讓他毅然決然走上國考之路。

久未碰書本又背負經濟壓力，讓原PO無法中斷工作去補習。他形容一開始自學過程真的很痛苦，後來開始搜尋網路資源、公職筆記慢慢學，還得在一天開車超過10小時之外的時間讀書，犧牲睡眠和假期時光。原PO上班時則戴耳機，靠著重複聆聽網路教學影片，並在隔天跑車時在腦中回想前一天學習內容，一點一點累積，一年後順利上榜。

原PO也分享自學心得，他認為針對一樣需要重複背誦的考生，是絕對讀不完的，因此建議用「理解」的方式學習，千萬別「死背」。他舉例，如「刑法概要」全為選擇題，藉由多做題目可提升判斷能力；「監獄學概要」、「犯罪學概要」則有申論題，絕對不能一昧的「讀」或「背」，一定要買申論專用紙練習，並且計時作答速度，上戰場時才能臨危不亂。

貼文一出，網友們也紛紛大讚「太強」，「哥，好敬佩你！ 也恭喜你」、「恭喜，好勵志」、「佩服，我工作完回家只想趴著，想再考別的完全讀不下去」、「大叔太強了，我也在想要轉換跑道中」、「如果軍中年資帶過來，不用加班也超過五萬啊」。