工作3年被喚醒重考公職 1年半連過3榜

張芳瑀從政大英文系畢業後，一度挑戰高普考失利，隨後進到私人企業工作近3年，卻意外被同事喚醒，決定重新考公職。這次她選考人事行政，各科都搭配一本題庫書，主攻練習題目，再確實檢討、訂正，一年多就取得高普考、地特三榜，更是台北市地特狀元。

起初單純對文化行政專業科目感興趣，張芳瑀才報考文化行政，豈知讀了發現工作內容、型態與想像不同，「讀到一半就失去動力」，想當然耳沒上榜，之後進到私人企業擔任國外業務助理。直到3年後的某天，張芳瑀得知同事離職的原因是考上公職，喚醒她曾想考公職的念頭，「心裡總覺得有件事一直沒完成。」沒考慮太久，她就離職全心投入國考，這次選了比較符合個性的人事行政。

對張芳瑀而言，行政法讀起來最棘手，法條多又雜，就算一條一條認真看，自認已經看懂，遇到申論試題卻不知道該引用哪一條法條，腦袋一片空白，後來透過模仿子雲老師題庫書擬答、關注林清老師臉書分享的實務判決、猜題方向等，慢慢掌握到訣竅，選擇題部分則是將各年度考古題印出來裝訂成冊，考前3個月密集練習，一題題訂正，光寫25題就花掉一個上午，最後行政法是拿最高分的一科，花最多時間，也獲得最多回饋。

面對同樣不大拿手的各國人事、現行考銓制度，張芳瑀則是跟著補習班老師腳步走，考銓老師每周上課出題，她就乖乖寫完拿給老師批改，並特別注意當年度考銓法規的修正，各國喜歡出比較題型，她以表格化的方式，羅列對照各國制度特色與同異處。

張芳瑀強調，80%課文內容都不重要，課文看再熟，看到題目寫不出來也是枉然，因此她主攻題庫書，所有科目都再額外搭配一本題庫書，藉由熟悉考試題型，在茫茫知識海中快速抓到重點，也不侷限在高考、地方特考的考古題，只要有考到相同科目的考試，她都會到考選部網站瀏覽，掌握近年考試趨勢。此外，她建議可多善用網路資源，多上網蒐羅相關資訊，或閱讀國家人力資源論壇、T&D飛訊等電子刊物。

張芳瑀不安排緊鑼密鼓的讀書進度，一定會給自己完整的放鬆時間，雖然備考期間壓力仍排山倒海而來，但她靠著家人支持，以及自身堅持，撐到最後開花結果。