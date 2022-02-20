學界插旗北極第一人 郭陳澔：地質研究血汗卻有這魅力

中央大學地球科學系教授郭陳澔去年率團登陸北極，在攝氏正負10度的環境蒐集地質資料，讓世界首度聽見「冰川崩裂（冰震）的聲音」。地質研究這條路，像北極雨天的泥淖一樣難走，一度想「務實一點」考中油、台電的他，最終選擇傾聽自己的聲音，攻讀博士、投入學術，享受「想一個問題想到失眠」的感覺。

走進中大地科院館，職員聽到郭陳澔的名字，立刻加註「就是那位從北極回來的老師！」那趟北極研究之旅，不只讓外界好奇，也是近期最令郭陳澔印象深刻的行程。他在極地收集台灣找不到的冰川地質資料，日後再經分析、探討，有助科學家從冰川的消融震盪中，提前預測海嘯。

時間回溯到去年7月30日，郭陳澔與中大助理教授張文和、研究助理管卓康3人從台灣出發，在挪威奧斯陸防疫旅館隔離10天後，通過4次新冠肺炎PCR測試，8月11日踏上北極圈的科學研究重鎮朗伊爾城，完成海上浮標測試，並施放台灣第一顆設在北極圈的地震儀，開始進行實地觀測。

接著，他們再乘船往距離朗伊爾城100公里遠的極地工作站，進行無人機空拍、冰河地形、地質與地球物理等探查。在冰河崎曲地形上，背著野外工具行走6天約60公里，成功布放40顆地震儀，記錄冰川融化後的冰震。

當時北極的天氣並不穩定，談到研究執行效率，郭陳澔感嘆「事倍功半」，凡遇大風、下雨都不能出門。不穩定中也藏驚喜，比如在放晴時，他們從所住的小木屋到外頭上廁所，正巧撞見北極熊逛大街，畫面令人難忘。

冰川存在地球的歷史很長，但1960年代前的科學儀器不夠發達，幾無科學家能記錄它的動態變化。郭陳澔從中大的儀器儲放室，隻手拿起一個地震儀，談到它能隨時記載冰川的震動，「它就像竊聽器，幫助科學家聽見冰川流動的聲音。」他所率領的團隊，也是國內親耳聽見這道聲音的第一人。

若不是當年仔細傾聽自己心底的聲音，郭陳澔恐怕一輩子都聽不到獨特的極地天籟。

生於新竹、1976年次的他回顧，當年誤打誤撞考進台灣大學地質系，曾經想過轉換跑道，但試了許多外系課程，發現自己「都只拿60分」，於是決定留下。

地質是不少人認定的冷門科系，郭陳澔博士畢業時，也曾擔心自己失業，和同學一窩蜂報考中油、台電等國營事業。不過，最讓他難忘的記憶，是發現自己擅長「想一個問題想到睡不到」，但想通時「感覺很好」，最後決定走進大學當學者。