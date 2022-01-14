疫情中心態不崩 規律寫題考上書記官

18歲那年，陳予盼不像大多數同學一樣繼續升學，而是準備起監所管理員考試，一年就直取筆試探花。上榜近在咫尺，卻在第二試體測前夕出車禍，最後失之交臂，但促使她轉考書記官。她分享，錄取要訣是大量練習題目，「多寫多錯，寫到最後才會知道什麼是對的」。

高中只要聊起志向腦袋就一片空白的陳予盼，直到高三都還想不出該選填哪些校系，不想為了一紙大專文憑盲從升學，陳予盼鼓起勇氣走了一條不同的路，選擇報考公職。畢業後，她花一年奪下監所管理員筆試探花，卻在體能測試前出車禍，含淚被迫放棄第二試。

「只好當作轉機，上天可能要我做別的事」。陳予盼雖沒為此消沉，對體能測驗有了顧忌，決定不再考任何需要體測的國考，於是將目標轉向書記官，從頭來過。陳予盼2019年花了半年惡補進度就去考書記官，幾乎去掉半條命，2020年節奏沒抓穩，最後也沒考上。

痛定思痛後，沒想到2021年遇上疫情攪局。不過，陳予盼堅定心志，在補習班跟課初期，每天複習後寫一題申論題，直到考前都未停止過，也從不挑題目寫，會的題目則反覆寫，寫到滾瓜爛熟；不會寫的題目則一一突破，把錯誤標註出來，抄錄成一本考前必讀大全。

陳予盼幾乎不死背法條，把重心放在法理推導。她笑說，花很多時間理解、推敲法律立意與精神，「外人看來可能是放空，其實我是思考法條怎麼來的」。卡住時，不會第一時間翻課本找答案，「自己想出來的才夠印象深刻」。