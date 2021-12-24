他台鐵磨10年 一舉考上高員榜首

在台鐵工作十年的陳俊清，從佐級做起，中間一度遇上沒開缺、沒能錄取的波折，但他堅持再戰，備考過程中，還需要輪日夜班的他，把讀書當作另一份工作，該念書的時候就念書，該玩、該休息就放心闔上課本，終於在今年錄取鐵路特考高員三級運輸營業狀元。

「國考的念書方式就是不要一開始就盡全力」，陳俊清認為，若一開始就衝過頭，每天念書十二、十五小時起跳，半年後就會疲乏，所以堅持先睡飽、再唸書，假日絕不翻書，想玩就放心玩，考前兩、三個月才是決勝關鍵。

陳俊清說，佐級考選擇題，拚的是答對率，但員級與高員考試，必須面對申論題，得透過大量背誦、融會貫通，才能言之有物。

陳俊清也提到，員級只要熟背課本、法規，但高員要掌握時事，對於太魯閣號、普悠瑪事故、台鐵公司化等議題，必須要能寫出一番見解，所以熟讀課本之餘，會額外瀏覽交通政策白皮書與新聞報導。

陳俊清說，運輸經濟學除了考運輸知識，還須運用到經濟學的供需法則、圖型、微積分等，因此他耐著性子從基礎數學概念與運算做起，大量做題目。至於有一千三百多條法條的民法，也是陳俊清的痛處。他說，背了一定忘記，所以要學會用自己的話寫出來。

需要輪日夜班的陳俊清，一周平均只念書三到四天，每次念四、五個小時，上班、念書、也沒少玩電動。他說，自己把念書當作一份工作，做好時間管理，按部就班，「只要堅持，除了能有持續能量，也代表有足夠的企圖心。」