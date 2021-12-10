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1年拿下狀元 鐵道迷圓夢進台鐵

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
台師大畢業的周孜彥，從小就是鐵道迷，嚮往成為一名列車長，花了一年時間準備鐵路特考，一舉考取狀元。圖／周孜彥提供
台師大畢業的周孜彥，從小就是鐵道迷，嚮往成為一名列車長，花了一年時間準備鐵路特考，一舉考取狀元。圖／周孜彥提供

台師大地理系畢業的周孜彥，從小就是鐵道迷，嚮往成為列車長。升大四那年開始準備鐵路特考，心底由衷渴望進入台鐵工作，最後讓他順利考取狀元，順利圓夢。

由於住家鄰近南港車站，周孜彥等於是看著火車長大，對火車擁有濃厚感情，高中就立志進到台鐵局工作，無論是火車型號、歷史、鐵路路線或鐵道時事都略有涉略，備考過程中也相對容易進入狀況。不過原本自學的他，面對申論題卻一籌莫展，於是報名補習班題庫班課程，精進答題技巧。

周孜彥指出，鐵路運輸學概要範圍廣，除了三鐵組織、鐵路基本設備、行車制度等基本概念一定要會，也必須緊跟鐵道時事，如高鐵延伸宜蘭等熱門話題，建議可多參考專家學者評論，再整理出自己的見解；至於鐵路法概要則相對單一，只要熟背法條就可拿分。

特別需要注意的是，企業管理過往考題重複率高，但今年卻跳脫框架，出現教科書沒有的時事題。周孜彥說，今年考出共享經濟，題材新穎，只能靠平常累積。

幾乎都以電腦打字作業的周孜彥表示，直到考前三個月才開始從考選部下載稿紙，瘋狂練習手寫申論題，由於寫字潦草，申論題一直是他的心魔，但愈是心煩氣躁，字就愈寫愈醜，直到他試著放慢節奏，才逐漸克服心裡障礙。

「真正決勝的關鍵在於考試當下的發揮！」周孜彥說，除了考前調整身心狀態，讓自己能精神飽滿地走進考場外，也必須帶上足夠信心。考試一較高下的，往往不是讀書的多寡，而是究竟有多「渴望」，是盼望錄取的那一份渴望，助自己上榜。

鐵道迷 高鐵延伸宜蘭

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