他問公務員初等考「不到30K」為何搶破頭？ 網曝關鍵差別

公務員是不少人心中嚮往的「鐵飯碗」，有些人在大學畢業後，會當全職考生來力拚上榜，不過公務員有分等級，最基層的初考薪水不高，甚至比民間企業開的薪資低，因此有網友認為「考這個CP值爆低」，好奇「為何起薪不到3萬，仍有一堆人考？」

一名網友日前在PTT發文表示，公務員初考平均錄取率不到1%，起薪扣掉勞健保，實際領不到3萬元，而且大部分的職缺都在雙北，如果算上房租費、伙食費，恐怕入不敷出。

原PO指出「這些職缺可能要服務3年後，才有機會調回南部家鄉，就算工作10年薪水可能還破不了4萬」，他直言「考這個CP值爆低，而且準備方向跟普考、高考不同，考這個科目太細了」。文末，他好奇「準備普考、高考的錄取率高更多，考初考的人到底在想什麼？」

文章一出，引發網友熱議，有人認為「重點是年資跟退休金」，有人則細數初考優點「考上不代表綁死，有差嗎」、「生小孩有補助，學費半價」、「不會被叫去寫自願離職單這一點就贏了」、「月退、一堆福利，重點不會開除」、「總比民間企業一個月四五萬，動不動就被裁員好」、「千萬退休金拉回月薪算，也是月薪破十萬」。