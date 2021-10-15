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一本書念百遍 門外漢變地特探花

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
許承偉奉行一本書主義，一本書反覆翻閱上百遍，一步步建立知識系統，順利考取地特人事行政雲嘉區探花。圖／許承偉提供
許承偉奉行一本書主義，一本書反覆翻閱上百遍，一步步建立知識系統，順利考取地特人事行政雲嘉區探花。圖／許承偉提供

沒有相關學科背景的許承偉，兩年來奉行「一本書主義」，不貪多、不躁進，一本書至少翻上百遍，一步步建立知識系統，從門外漢一舉躍上地特人事行政雲嘉區探花。

從高雄第一科大行銷流通系畢業的許承偉，在公務員親友的推波助瀾下，挑戰國考，但高職體系出身的他，對法律科目全然陌生，國文、英文也不強，補習前半年備感挫折，甚至懷疑起是不是選錯路。

「不管別的事，讀書就對了！」許承偉奉行補習班行政法老師的「一本書主義」，反覆翻閱、熟讀教科書，咬牙撐過痛苦的適應期。許承偉說，第一年他白天看書、晚上跟課，第二年只挑選弱科上課，時間變得充裕。

他強調，行政類科難念通，但很重要，建議考生多投注心力在行政法，他主要參考補習班講義，將行政處分、救濟做連結式學習，有餘力再補充行政契約；範圍廣闊的行政學則以題庫書為主，考銓則要熟記法規，偶爾出時事題。

原本沒有特別著墨心理學，許承偉第二年調整策略，不但額外讀題庫書，更花了四、五個月時間研讀心理學，除了對分數有幫助，在心理學習得的抗壓力技巧，也能應用在臨場表現，成了他的上榜關鍵。

許承偉說，他在第一年充滿信心，第二年卻時時擔心成為萬年考生，壓力爆棚，一考完高考就鬆懈，長達兩個月的時間沒碰書，直到地方特考前夕才驚覺不妙，所幸平日基礎打得穩，很快就找回節奏。

「平常準備得緊，考前反而要放慢下來，複習就好，不要再看新的東西。」他說，考試當下壓力一定大，要想清楚自己是為什麼而考。

補習 公務員 高考

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