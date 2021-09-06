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公務員考試有多難？ 內行曝「2關鍵」喊：僧多粥少

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人為求穩定的工作，會選擇在大學畢業後去考公務員考試。 圖／ingimage
不少人為求穩定的工作，會選擇在大學畢業後去考公務員考試。 圖／ingimage

不少人為求穩定的工作，會選擇在大學畢業後去考公務員考試，但公務人員也並非這麼好考，對此便有一位網友好奇「到底公務人員考試難度落於哪裡呀？以大學來說, 大概是考上哪間學校？」

原PO在PTT上以「公務員考試難度落在哪裡？」為題表示，自己常常看到或聽到新聞裡、家中長輩分享好友的子女經驗，但聽到的「很多都是爛到不能再爛的學店生考上公務員」，這就令原PO非常疑惑，因為很多人都說，國中時有沒有考到好高中，其實就決定了自己是不是念書的料。

他說明，如果當初考上爛高中或高職，不是就等於自己根本不是念書的料，但為什麼在公務人員考試中，「又一堆不怎麼樣的人考上」，讓他很好奇「到底公務人員考試難度落於哪裡呀？以大學來說，大概是考上哪間學校？」

此文一出，便引出許多過來人指出要看「是哪種類別」與「名額多寡」，紛紛表示，「一般行政跟土木難度根本天差地遠」、「公務員錄取名額少，競爭者多，每年被淘汰考生的一堆」、「難在僧多粥少」、「看考什麼等級還有是不是死亡之組」、「死亡之組政大都不一定上（只準備一年的話）」。

2020年高考錄取率為9.83%，普考錄取率為9.04%，但各類科錄取率差異很大，而因普考考科和考題比高考簡單，所以吸引更多人報考普考，反而錄取率降低，如2020年普考「一般行政」類科到考人數5704人，錄取數224人，錄取率只有3.93%。2020年高考三級「公職建築師」類科，資格要求高，僅2人到考錄取2人，錄取率100%。

公務員 PTT

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