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用愛拚國考！英文原本一般般 她兩年考上移民官

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
非外文系，也非頂大生的康君薇，花兩年時間愛英文、拚英文，順利考取移民特考。圖／康君薇提供
非外文系，也非頂大生的康君薇，花兩年時間愛英文、拚英文，順利考取移民特考。圖／康君薇提供

「讀每一個考科都要先愛上它！」畢業於長榮大學傳播學系的康君薇，多益測驗約七百分，非外文系背景、也非頂大生的她，因嚮往成為移民官，每天一邊吃早餐一邊看CNN，並讀英文報紙、網站，背單字、練翻譯與寫作，後期更清晨五點半起床念英文，兩年間猛爆式進步，順利考取。

康君薇坦言，父母都是公務員的她曾抗拒公職，但大學曾到韓國交換一年，體會到移民單位對外來人口的重要性，加上出社會後在服飾業待了一年，深感薪資不穩定，決定報考移民特考移民行政。

她自覺英文程度一般，原打算報考韓文組，但考量不論哪一個語別都要考英文，乾脆集中火力準備英文。

兩年來，康君薇邊吃早餐邊看CNN報導，認識國際時事、新聞英文單字，每天讀專業科目前的必備步驟，是先花一到一點五小時閱讀英文報紙，考前四個月則每天練習中英翻譯、一周一篇作文，連休息時間都不忘逛「Eric's English Lounge」臉書粉專等。

康君薇笑說，「讀每一個考科都要先愛上它！」除了時刻展現熱愛英文的心，面對其他專業科目，則善用滾雪球式讀法，每一次打開課本，都從頭複習起，像範圍龐雜的行政法，她至少完整讀過十遍，母法、子法一籮筐的移民法規，也盡量翻到滾瓜爛熟。

第一年備取時，雖錯失上榜機會，但康君薇心想「還可以再努力一下」，進入第二年讀書期，她更專注精進，考前兩個月運用三二一法則複習，分三周、兩周、一周漸進式概覽全科，愈熟練速度愈快。她也特別提醒，第二試的體能測試不要等到一試通過再開始抱佛腳，她曾為了苦練握力，練到手拉傷，需要做復健。

康君薇說，國考路漫長，意志力強大很重要，她每天都喊著想放棄，所幸有家人、男友的一路鼓勵，支持她繼續走向目的地。

移民 早餐 長榮大學

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