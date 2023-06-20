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沒穿校服禁入校！三民家商學生錄音檢舉 竟遭教官「宣戰」

中央社／ 高雄20日電
高雄市三民家商5月時在朝會宣布「未穿校服不得入校」等規定，遭學生錄音投訴人本基金會。記者蔡容喬／攝影
高雄市三民家商5月時在朝會宣布「未穿校服不得入校」等規定，遭學生錄音投訴人本基金會。記者蔡容喬／攝影

高雄市三民家商5月時在朝會宣布「未穿校服不得入校」等規定，遭學生錄音投訴人本基金會，教育局介入後校方調整作法，但教官卻在全校學生面前嗆聲要跟錄音學生「宣戰」。

人本基金會今天發布新聞稿指出，三民家商規定「未著校服者，不得入校、合作社不提供服務、任課教師平時成績會斟酌加減分」等，已違反「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，人本收到學生舉報時便向教育局檢舉。

三民家商生輔組長翁教官在6月初朝會，當著全校1200名學生說：「我要跟那位錄音的同學，我要跟你宣戰，你既然敢錄音，我會知道你是誰！」

人本基金會表示，三民家商年初也因服裝罰則遭投訴，當時規定校服外不能加便服外套，否則要扣班級分數，校方多次知法犯法，「是高雄市教育局宣導不足？還是三民家商不甩規定？」學生不得不蒐證檢舉，卻又遭校方威脅。

三民家商秘書胡美麗告訴中央社記者，翁教官那番話確實不妥，當時自己也立即上台圓場，告訴學生教官是難過同學沒有透過學校管道表達，直接到外檢舉，影響校譽。

胡美麗說，後續校方有口頭告誡翁教官，也要求翁教官預計在30日朝會上向學生表達歉意，與學生善意溝通；學校事後也立即調整校服規定，改由靜坐自省等、不會有扣分等狀況，校方也深刻反省，雖校內有多元管道可讓學生表達意見，但可能學生還是有疑慮，管道應讓學生更安心。

教官 教育局 高雄市

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