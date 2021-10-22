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台灣創新技術博覽會 南台科大二金三銀二銅表現亮眼

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大機械系李雨青老師金牌作品：光罩之保護膜的全域動態檢測方法及全域動態檢測系統。圖／李雨青提供
南台科大機械系李雨青老師金牌作品：光罩之保護膜的全域動態檢測方法及全域動態檢測系統。圖／李雨青提供

「2021年台灣創新技術博覽會」成果展明天落幕，南台科大11件作品參賽獲二金三銀二銅，獲獎率達六成表現亮眼。

校方表示，博覽會實體、線上同步展覽，經濟部、科技部集結10部會資源號召444家國內外廠商，展出超過千項創新技術，為鼓勵國內優秀人才投入研發創新，邀請專業評審團發明發明競賽作品。

南台科大獲金獎作品「光罩之保護膜的全域動態檢測方法及全域動態檢測系統」及「碳奈米點螢光聚合物及其製備方法、碳奈米點螢光纖維」。前者提供光罩保護膜品質和健康偵測，並應用深紫外光微影薄膜製程技術開發與研究，提升晶圓良率並降低光罩維護與製造成本；後者與台南紡織合作設立產學共構技術研發中心開發技術，特點為下游終端可在不同產品上植入不同種類螢光碳奈米點，作為特定產品追蹤標籤，追溯回收紡織業者產品履歷，製造步驟簡易與生物相容性佳，是環境友善材料。

校長盧燈茂表示，南台科大以成為國際化及產業最佳合作夥伴科大自我定位，朝「產業型大學」方向努力發展，透過補助、獎勵、評鑑、與專利推動等制度改革，鼓勵老師與產業接觸，帶動將研究產業化，此次獲獎成果顯示投入研發努力備受肯定，更意味著南台成為私立科大研發成果的領頭羊，未來將持續努力，創造更多具社會貢獻價值研發成果。

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