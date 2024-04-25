文大團隊駐點新北金山咖啡廳 公益法律諮詢服務北海岸

中國文化大學推動北海岸USR計畫，由文大法研所及律師團隊進駐新北市金山區慈護宮的千歲咖啡廳，設立「北海岸公益法律諮詢服務駐點」，提供免費法律諮詢，協助偏鄉民眾。

文大今天發布新聞稿指出，文大北海岸社區韌性USR計畫整合跨領域師資，包括永續創新學院、法律系、教育系、大氣系及機械系等跨領域教師共同參與。

文大法律系研究所及律師團隊進駐位於新北市金山區的慈護宮千歲咖啡廳，設立「北海岸公益法律諮詢服務駐點」，於每個月第3週的週三下午提供免費法律諮詢，造福北海岸偏鄉民眾。

文大永續創新學院院長方元沂表示，為落實大學社會責任（USR），文大透過大學的法律專業與資源，提供當地公益法律諮詢，針對新創事業法律或高齡金融投資等議題給予專業協助，希望透過與地方的連結，一同推動台灣的永續發展。

另外，文大建築系師生改造金山高中教室，變成「金山文史教育基地」，擺放高中生在金山的攝影照片、地方文史的書籍資料，改造的建材取自環球購物中心商場及專櫃的改裝替換材料，讓百貨建材重新循環，找到新生命。

文大建築系助理教授駱又誠提到，建築設計需要貼近使用者的需求，這次在金山高中教室的改造策略，運用「模具化」概念，以手上有限的建材，設計出可以增減、變換的結構，在不同使用情境中，就可以適時做變化。