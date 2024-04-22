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中興大學黃春明週起跑 將頒發名譽文學博士學位

中央社／ 台中22日電
國立中興大學22日舉辦「黃春明週」開幕式，作家黃春明（中）出席並致贈漂流木製成的積木給中興大學，由副校長張照勤（右）代表受贈。圖／中央社
國立中興大學22日舉辦「黃春明週」開幕式，作家黃春明（中）出席並致贈漂流木製成的積木給中興大學，由副校長張照勤（右）代表受贈。圖／中央社

國立中興大學22至26日舉辦「黃春明週」，除舉辦學術研討會，23日將頒發名譽文學博士學位給黃春明。黃春明也勉勵學子，人生遇到困難時也是學習、冒險、粹煉的機會。

中興大學今天下午舉辦「黃春明週」開幕式，系列活動以「春天樂讀黃春明」為主題，高齡90歲的黃春明親臨現場。興大中文系學生朗誦黃春明創作的詩歌，黃春明也以「日日好日」為題演講，為系列活動揭開序幕。

中興大學副校長張照勤致詞指出，黃春明的生活橫越日治時代、美援時代以及台灣由傳統農業社會邁入自由化的民主運動過程，文學力量細膩的道盡台灣在歷史洪流中，台灣人草根的韌性中所孕育出的勇氣與堅強。

張照勤說，黃春明的作品中，可感受到不同階層，尤其是市井小民永不放棄的精神。黃春明的文學力量展現對台灣人民及土地，永遠的疼惜及愛。黃春明的作品「兒子的大玩偶」、「看海的日子」等，也陪伴許多人的成長歲月。

黃春明演講時，和學生分享成長經歷，幼時喪母，被2所學校退學後離家出走，到電器行當學徒，自學考上師範大學，成為鄉里間驕傲，不到1年卻被退學，後續到台南師範學校再遭退學，最後在屏東師專畢業。他勉勵同學，人生遇到困難時，也是學習、淬煉、冒險的機會，「日日是好日」。

中興大學「黃春明週」系列活動，除有黃春明文學國際學術研討會、黃春明作品改編電影暨座談會、黃春明改編歌仔戲「杜子春」與演後座談會，另有黃春明書展、圖文藝術展等。

中興大學 黃春明

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