快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

北科大攜手林試所 成立校園首座蕨類試驗場域

中央社／ 台北22日電

為響應世界地球日，北科大建築系與農業部林業試驗所合作，成立台灣首座校園蕨類試驗場域「蕨色校顏」，希望建立永續校園基因庫，拓展校園生物多樣性。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大以城市生態的人文西南角水域與綠色大門為起點，設置以建築環境運用與實驗分類為主軸的蕨類教學區，希望結合科學化的環境記錄及蕨類生長調查研究，彰顯台灣生物多樣性與農業科技軟實力，建構未來台灣地方創生發展方向。

北科大建築系主任陳振誠表示，此次林試所與北科大建築系共同創設蕨類實驗園區，除了具備景觀用途，更希望借助蕨類植物專家的指導，找出這些台灣原生蕨類未來在建築與景觀規劃上的實際運用，實踐生物多樣性及系統生態學的都市景觀規劃實務。

有別於一般大學校園普遍以景觀植物為主，北科大將以台灣蕨類基因庫的理念出發，在建築系教授黃志弘的推動下，「蕨色校顏」希望建立永續校園基因庫，以系統生態規劃的概念結合聯合國永續目標，拓展校園的生物多樣性。

農業部林業試驗所特聘研究員黃曜謀提到，台灣處處都有蕨類的蹤跡，即使在高度發展的台北都市區裡，仍可見自發生長的蕨類旺盛生長；蕨類植物能增加都市生物多樣性、提升生活舒適性，在恢復都市生態景觀上也能發揮重要功能。

北科大 建築 校園

延伸閱讀

反對建啤割地！王鴻薇提「公私併」幫北科大找地 教育部政次讚好方法

建啤都審沒過 文資人士：綠營政治局甩鍋北市 北科大輸慘

建國啤酒廠併北科大？ 文團、校友都更對峙

建啤擬割地北科大惹議 校長親上火線：將依法修復利用

相關新聞

昔大學宿舍「4人擠1間」怎忍受？ 過來人憶：人生最開心時光

日前世新大學傳出新宿舍費用每學期上看9萬元，飯店等級裝潢、高昂費用隨即引發在校生一片譁然。對此，有網友想起大學時期，4人住在一間不到5坪的房間，好奇當時大家怎麼忍受得了，話題一出掀起眾人回憶，住宿費便宜是重點，加上多人同宿能一起讀書、玩樂，「可能是大學最快樂的時光」。

研究：氧化金屬奈米管彈性佳 可應用於惡劣環境

台科大團隊與香港城市大學團隊合作，發現氧化的金屬玻璃奈米管擁有極佳的彈性變形回復能力、耐久度也更好，未來可應用在惡劣環境...

海大團隊發現新菌株 能分解塑膠去除柴油

國立海洋大學海洋生物研究所助理教授何攖寧率領團隊，從北部海岸的海洋沈積物中發現新細菌株，能夠分解聚乙烯，且在2周內去除高...

監控海洋塑膠生物圈 海大團隊發現能分解塑膠的新細菌

國立台灣海洋大學在今天世界地球日，公布校內學術團隊發現具分解塑膠、去除柴油能力的新細菌株，將持續研究這株新菌種獨特代謝能...

北科大攜手林試所 成立校園首座蕨類試驗場域

為響應世界地球日，北科大建築系與農業部林業試驗所合作，成立台灣首座校園蕨類試驗場域「蕨色校顏」，希望建立永續校園基因庫，...

台積電處長報考！台藝大迎來超強新生 理學碩士21年再跨領域

台藝大這位新生真是太強了，居然來自於人稱「護國神山」的台積電，而且還是處長層級的工程師！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。