北科大攜手林試所 成立校園首座蕨類試驗場域

為響應世界地球日，北科大建築系與農業部林業試驗所合作，成立台灣首座校園蕨類試驗場域「蕨色校顏」，希望建立永續校園基因庫，拓展校園生物多樣性。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大以城市生態的人文西南角水域與綠色大門為起點，設置以建築環境運用與實驗分類為主軸的蕨類教學區，希望結合科學化的環境記錄及蕨類生長調查研究，彰顯台灣生物多樣性與農業科技軟實力，建構未來台灣地方創生發展方向。

北科大建築系主任陳振誠表示，此次林試所與北科大建築系共同創設蕨類實驗園區，除了具備景觀用途，更希望借助蕨類植物專家的指導，找出這些台灣原生蕨類未來在建築與景觀規劃上的實際運用，實踐生物多樣性及系統生態學的都市景觀規劃實務。

有別於一般大學校園普遍以景觀植物為主，北科大將以台灣蕨類基因庫的理念出發，在建築系教授黃志弘的推動下，「蕨色校顏」希望建立永續校園基因庫，以系統生態規劃的概念結合聯合國永續目標，拓展校園的生物多樣性。

農業部林業試驗所特聘研究員黃曜謀提到，台灣處處都有蕨類的蹤跡，即使在高度發展的台北都市區裡，仍可見自發生長的蕨類旺盛生長；蕨類植物能增加都市生物多樣性、提升生活舒適性，在恢復都市生態景觀上也能發揮重要功能。