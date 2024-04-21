台積電處長報考！台藝大迎來超強新生 理學碩士21年再跨領域
台藝大這位新生真是太強了，居然來自於人稱「護國神山」的台積電，而且還是處長層級的工程師！
台藝大研究所招生日前放榜，廣播電視學系碩士在職專班有一位新生非常斜槓與出類拔萃，不但曾經是台積電的工程師及處長，而且早在2003 年就已經從另外一間國立大學獲得理學的碩士學位，時隔21年，再度報考研究所，但這次是跨到另外一個領域。
台藝大廣電系的研究所與碩士在職專班，新生名單經常都會出現超強面孔，包括《黑熊來了》、《山椒魚來了》的知名導演麥覺明、演了30年男主角最近還接演多部戲劇的翁家明。相較於這些超強新人都來自於影視圈，台藝大這次迎來的超強新人則是來自於高科技產業，而且還曾經是護國神山的高階主管！據了解，這位超強新人一直想要好好拍片，如今終於可以一圓夢想。
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