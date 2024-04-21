賴功德、海龜插鼻管入嘻哈詞 首屆校際嘻研社競賽、10強出爐

首度沒有聘專業評審的首屆「為地球而唱」全國校際嘻研社CYPHER競賽，網路人氣前10強出爐，目前人氣最高的，包括台大嘻哈文化研究社「一世紀的眼淚」已破1.3萬人次觀看；元智大學嘻哈文化研究社「SHAWTY」、致理科大與淡江大學「致己製造」創作也獲上萬觀看；另外台大嘻哈研究社「循環成圓」、明倫新莊和平高中的「跪地球饒」，也獲近萬觀看人氣。

這次參賽的作品水準非常高，也有許多作品用嘻哈文化對時事不滿的批判精神，點出地球環保問題，有團隊用嘻哈歌詞唱出「日月光汙染超標，新聞標題到處都是『賴功德』，怎麼可能有人看到彩虹河」、還有「有空汙誒，PO給盧秀燕看...」等。

也有學生唱出「無數海龜被插上鼻胃管，沒有家住的不只有北極熊」等，表達關懷全球嚴重的海洋汙染。主辦單位台北自來水事業處則表示，這不僅是一次競賽，更是鼓勵年輕人創作的引擎，開啟另一種關懷地球的方式。

為號召年輕人一同關懷地球，台北自來水事業處舉辦首屆全國「為地球而唱」全國校際嘻研社CYPHER競賽，吸引200多位學生參與，這次也是首度有競賽沒有聘專業評審，完全是由網路、民眾票選出最後冠軍，網路初賽短短15天，頻道累計自然觀看數也突破15萬次。

北水處長范煥英表示，這次有來自北中南東46組各大學、高中200多位同學的創作，作品令人相當驚豔，學生們時而憤慨、時而溫柔、時而悲傷、時而嘲諷，唱出對環境破壞的憤怒與反省，創作出具深度與感染力的音樂作品，這是孩子們看待世界的視角，相信同學參賽的熱情，已為地球盡一份心，用音樂感動更多人。

北水處表示，這次46組來自全國北中南東各高中大學嘻哈研究社的原創詞曲音樂作品，之前歷經15天在YouTube頻道網路初賽後，總觀看次數突破15萬，爭取站上4月27日「源源不絕! 2024嘻研CYPHER大賞」決賽舞台。

截至4月20日截止，觀看次數最高前10名包括台大、元智、致理&淡江、明倫高中&新莊高中&和平高中、文藻外語、宜蘭高中、東海、清華、朝陽科大等校，每組可獲得1萬元的「創作激勵獎」，網路點閱數最高的臺大嘻研社將獲頒「網路人氣獎」獎金3萬元及單場次專業音樂展演空間場地使用。